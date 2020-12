Los cuatro mendocinos del Regional Amateur se preparan para el inicio del torneo

San Martín y FADEP por la Liga Mendocina, Quiroga por la sanrafaelina y Bowen por la alvearense son los representantes de la provincia para el ex Torneo del Interio o Federal C, hoy denominado Regional Amateur.

La reglamentación del certamen es esta:

Primera Ronda

Está integrada por tres (3) zonas de cuatro (4) equipos cada.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer de cada zona y el mejor equipo ubicado en el segundo lugar de todas las zonas. (Total: 4 equipos).-

Segunda Ronda

Está integrada por los cuatro (4) clubes provenientes de la Primera Ronda.- Se disputará por el sistema de eliminación directa a un solo partido.-

El ordenamiento de los clubes para determinar los enfrentamientos será de la siguiente manera:

La posición 1° le corresponderá a club que ubicado en el primer lugar obtuvo más puntos en la Primera Ronda.-

La posición 2° le corresponderá a club que ubicado en el primer lugar obtuvo el segundo mayor puntaje en la Primera Ronda.-

La posición 3° le corresponde al club que ubicado en el primer lugar obtuvo el menor puntaje en la Primera Ronda.-

La posición 4° le corresponde al club clasificado como mejor segundo en la Primera Ronda.-

1) En caso de existir igualdad en puntos para efectuar el ordenamiento de los clubes ubicados en el primer lugar en la Primera Ronda, se utilizará la siguiente metodología de desempate:

a) Mayor diferencia de goles.

b) Mayor cantidad de goles a favor.

c) Mayor cantidad de goles a favor como visitante.-

c) Sorteo.-

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera: 1º c 4º y 2º c 3°

Actuarán de local las posiciones 1° y 2°.- Los dos ganadores clasifican a la Tercera Ronda

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA

Tercera Ronda:

Estará integrada por los dos clubes ganadores de la Segunda Ronda.- Se disputará por el sistema de eliminación directa a un solo partido.

Se mantendrá el mismo sistema de ordenamiento de la Segunda Ronda El enfrentamiento será de la siguiente manera:

1º c 2º

Actuara de local la posición 1°

El ganador clasifica a la Etapa Final.-

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.

Los mendocinos comienzan una serie de amistosos para la puesta a punta, San Martin cotejará amistosamente con el CEC el proximo sábado con la particularidad de que se permitirá el ingreso para los socios.

Desde el departamento de prensa del Chacarero revelaron que se habilitará la tribuna Norte del estadio albirrojo, exclusivamente para los hinchas que sean socios.