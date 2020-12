Psiquiatras e infectólogos advierten: “La Pandemia no terminó”

Desde la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) y la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) queremos expresar nuestra preocupación ante el contexto sanitario que atraviesa nuestro país a raíz de la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

El virus no desapareció. Debemos comprender que el riesgo aún no ha

pasado y que las distintas aperturas escaladas que transitamos en estos

últimos meses no implican un desentendimiento de los cuidados.

El uso de tapaboca y nariz, el lavado de manos y el distanciamiento sanita-

rio son hábitos que llegaron para quedarse. Como hemos señalado en diversos pronunciamientos ambas asociaciones, estas prácticas implican no

solo un cuidado individual, sino también colectivo.

Si bien la curva de contagios registra un leve descenso y las noticias de la

vacuna permiten un horizonte esperanzador, fortalecer los lazos solidarios y las conductas responsables son las únicas herramientas con las que conta-

mos para poder minimizar el número de infectados y la cifra de muertes.

Los contagios se han reducido pero continúan en niveles muy elevados. Es

de máxima importancia el sostenimiento y fortalecimiento en los cuidados

de toda la población.

Compartir los festejos de fin de año y disfrutar del verano sosteniendo los

protocolos de cuidado son factores clave para transitar la pandemia de la

mejor manera hasta su fin: la pandemia no terminó.

Es necesario seguir cuidándonos entre todos y todas, cuidar a quienes más lo necesitan y asumir con responsabilidad y sin distracciones que las medidas de prevención son fundamentales.