Suárez: Mendoza está lista para recibir las vacunas contra el Covid – 19

Así se expresó el gobernador de Mendoza ante la consulta de los medios, sobre las implicancias de organizar una campaña de vacunación masiva contra el coronavirus en la provincia.

“Estamos absolutamente preparados en la provincia de Mendoza para si llega la vacuna, está toda la logística, están los voluntarios, está todo. Ahora no depende de nosotros que llegue la vacuna. La información que yo tengo es la que brindan uds, la prensa tanto de la provincia como nacional, que llega que no llega, esperemos que llegue, ver qué dicen las autoridades de la ANMAT, si sirve para mayores de 60 o si no sirve. Realmente nosotros estamos esperando que llegue, llega y Mendoza está absolutamente preparada”, afirmó el mandatario.

Y agregó, “por supuesto que me preocupa, porque si hay alguna política sanitaria en esta pandemia, para llevar adelante, que sea efectiva es vacunar a los sectores más vulnerables a la enfermedad que son aquellos mayores de 60 años, así que por supuesto que me preocupa, La información que manejamos es escasa y tiene que ver con los medios, y a veces la comunicación está siendo confusa en ese sentido, por esto, estamos preparados, solo tenemos que esperar que llegue la vacuna”, sentenció Suárez.