Joss Stone lanzó su primera canción en tres años: “Walk with me”

La cantante y compositora británica, ganadora de un Premio Grammy y dos Brit Awards, regresa con un nuevo single. Una melodía destinada a sanar tras un difícil 2020.

La cantante y compositora de soul británica Joss Stone, dio a conocer un nuevo y poderoso himno con tintes góspel “Walk With Me”. La canción habla de un diferente tipo de amor, uno de amor por el prójimo, incluso a completos extraños y cualquiera que busque estar juntos en este momento de incertidumbre… Y llega justo a tiempo para calentar las almas y unir a la gente en estas fiestas después de un año tan difícil.

“Comenzó como una canción romántica pidiéndole a alguien que camine por la vida contigo, como una canción de boda si quieres”, dice Stone. “Cuando nos pusimos manos a la obra, habían pasado tantas cosas que no podía dejar de pensar. Con la pandemia y lo que sucedió con George Floyd que desafortunadamente provocó tanta violencia que me hizo pensar que el problema es principalmente la actitud de “nosotros” y “ellos”. Ese es el mayor asesino: la separación y el juicio. Todos deben unirse para sobrevivir a esta vida en paz. Sin unión nada está bien”.

Co-escrita y co-producida por Jonathan Shorten, quien ha trabajado con Stone desde el álbum de 2004 “Mind Body & Soul” (certificado disco de platino), “Walk With Me” abraza voces reconfortantes de armonía y consuelo.

Originalmente escrita como una canción de amor, Stone la reescribió a la luz de los eventos que sucedieron durante este último año.

“Así que reescribí la canción y espero que la gente la interprete de la forma en que se pretendía”, dice Stone. “Cuando hablo de los “héroes”, me refiero a los valientes médicos y enfermeras que han dado tanto de sus vidas para ayudar a otros a tener una. Y cuando hablo de “nuestros hermanos y hermanas que no pueden respirar”, es una referencia a George Floyd y los muchos otros que han sufrido injusticia y asfixia de cualquier forma, ya sea física o emocional. Cuando digo “toma una mano”, me refiero a cualquier mano, ama a todos, estamos juntos en esta vida. La única forma en que las cosas mejorarán es si descartamos las divisiones y las líneas y nos amamos sin importar el color, el trabajo o la salud. La solución es no hacer esas líneas más gruesas. Caminemos juntos. A través de todo”.

El video musical que acompaña a “Walk With Me” muestra la gloriosa actuación de Joss visualizada en los titulares de un periódico entre todas las abrumadoras noticias del mundo.

La artista, a menudo descalza, ha representado durante mucho tiempo un elemento de libertad y paz, y Joss Stone irradia aún más estas características en su podcast “A Cuppa Happy” que comenzó en julio de 2020, en donde profundiza en varias perspectivas con invitados que van desde el comediante británico Bill Bailey hasta la terapeuta sexual Laura Berman y los artistas Shaggy y Boy George.

La futura mamá también está aprovechando que está en casa cocinando algo todos los domingos en Facebook Live con “Cooking With Joss”. El divertido programa de cocina interactivo con recetas que incluyen de todo, desde sopa de ajo hasta barras de cereales de macadamia británica y huevos rellenos.

Sobre la artista

Joss Stone, cantautora de Devon, Reino Unido, ha estado cautivada por la música soul desde que era una niña. A medida que avanzaba en su adolescencia, intuitivamente perfeccionó su voz, ahora característica, grave pero brillante, cantando junto a los grandes éxitos de Aretha Franklin. Comenzó a perseguir una carrera como cantante a los trece años, consiguiendo un contrato discográfico a los 15 años y grabando su álbum debut aclamado por la crítica, The Soul Sessions, en el año 2003.

Desde entonces, Stone, ganadora de premios Grammy y Brit, ha lanzado 7 álbumes de estudio mientras continúa su viaje de exploración musical.

Con tan solo 33 años, Stone ya ha disfrutado de una larga carrera y ha mantenido la compañía de la realeza musical desde el principio, actuando junto a muchos artistas legendarios como James Brown, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Gladys Knight, Sting, Van Morrison y Melissa Etheridge, entre muchos otros. Ha colaborado y contribuido en álbumes de muchos de los mejores músicos del mundo, incluidos Jeff Beck, Mick Jagger y Damian Marley.

Su amor por la música y su feroz independencia han llevado a Stone a romper con las limitaciones de estar atada a un sello discográfico y le ha permitido explorar muchos géneros musicales diferentes. La alegría que encuentra en el arte que ha elegido la ha ayudado a seguir adelante, siempre buscando abrir nuevos caminos tanto musicalmente como en su vida.

En 2015 se lanzó su álbum “Water for Your Soul”, que llegó al #1 el día de su lanzamiento y fue votado como mejor álbum de reggae por Billboard. “Water For Your Soul” tiene sus raíces en el reggae y está salpicado de influencias mundiales demostrando claramente cómo la prodigio de alma adolescente se ha convertido en una artista de estilo y sustancia. Es un álbum que palpita con ritmos líquidos y deslumbra con la mezcla y combinación de la aventura sonora del hip-hop, brillando con los sonidos exóticos de la música mundial mientras entrega un emocionante RnB.

Joss ha completado su proyecto más audaz hasta la fecha, “The Total World Tour”, en el que ha realizado un concierto y colaborado con artistas locales en más de 200 países de todo el mundo. Es evidente que Stone es un alma independiente. Un verdadero espíritu libre. Algunos pueden llamarla rebelde, otros dirían que es una mujer joven que confía completamente en la dirección que ha elegido y está en paz con todo lo que eso significa.

Mirá el video: