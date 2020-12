Empleados municipales terminaron sus estudios secundarios

Se trata del programa de Terminalidad Educativa 2020 que permitió este año que más de 20 trabajadores de la comuna, de entre 30 y 60 años, recibieran este jueves su diploma de egresados en un acto realizado en el Gimnasio 9 de Cieneguita.

En los últimos cuatro años, con el programa de Terminalidad Educativa de la Municipalidad de Las Heras, más de 150 empleados de la comuna lasherina lograron terminar la secundaria, iniciativa que busca entusiasmar al personal de la institución para que finalice sus estudios y que está implementado con la colaboración del CENS 3-415 Jorge Paschuán.

Cada uno de los egresados tiene una historia de vida diferente, pero a su vez comparten algo en común que es el ánimo de superación personal. Son hombres y mujeres con familia e inclusive con otros trabajos que decidieron concluir una etapa y empezar una nueva, como persona y como trabajador municipal.



El intendente Daniel Orozco felicitó a los egresados y expresó: “Los protagonistas de hoy que nos reúnen en este acto de colación son nuestros trabajadores, que en un año difícil se propusieron finalizar una etapa de su vida que los motiva a seguir aprendiendo y enseñando de que nunca es tarde para los logros personales”.

El director de Desarrollo Organizacional de la comuna lasherina, Guillermo Bustos, recalcó por su parte la importancia del programa dentro del municipio: “Si bien este año fue especial para todos en lo referido a la enseñanza educativa, hoy hemos podido ver egresar a nuestros empleados municipales del nivel secundario, lo que implica un logro personal para ellos y para el municipio, un crecimiento como organismo institucional profesionalizando a los empleados lo que nos permite seguir ofreciendo mejores servicios para los vecinos”.

Este programa de Terminalidad Educativa abarca todos los ciclos formales de la educación, desde nivel primario hasta el terciario. Durante el ciclo lectivo 2020 la enseñanza educativa se llevó a cabo a través de clases online vía Zoom y con trabajos de interacción con sus profesores y compañeros por medio de Whatsapp.

Los espacios formales de educación son el Cens 3-415 Jorge Paschuán, para el nivel secundario, el CEBJA 3-124 Alfredo Ramón Ceverino para el nivel primario y la Tecnicatura en Administración Pública que dicta el ISTECC (Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo).

Claudio Silva tiene 60 años y ayer en la tarde sintió que había logrado algo más que un título secundario. “Si me preguntás si me veía 10 años atrás estudiando, te decía que no. Hoy me veo y no puedo creerlo, es una motivación hermosa y un esfuerzo tremendo el que puse este año, que se lo debo primero a mi familia y después a mis profesores y compañeros de estudio”.

