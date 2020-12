San Rafael: continúa el juicio por el crimen de Paula Toledo

Denuncian presiones y amenazas a testigos, por parte de familiares del imputado. El tribunal ordenó investigar estos hechos. También declaró el hermano de la víctima.

Nuevas declaraciones testimoniales apuntaron contra el entorno familiar de Marcos Graín, único imputado en el tercer juicio que se desarrolla por la muerte de Paula Toledo, ocurrida en octubre de 2003, en el barrio El Sosneado, de San Rafael. Una testigo indicó al cuñado como responsable de “amedrentar” a los declarantes en los últimos días. Otro hombre pidió protección policial, por estas mismas razones. El tribunal dispuso que la fiscalía investigue estas posibles amenazas, mientras se desarrolla el juicio.

El tribunal que lleva adelante el juicio, conformado por los jueces Murcia, Celeste y Vázquez Soaje, escucharon testimonios relevantes, entre ellos, el de un hombre que dijo haber conformado el entorno de allegados al imputado Marcos Graín y que también conocía a la víctima. Este testigo indicó haber estado con Graín, la noche previa al crimen. “Estuve con Marcos en su casa, cerca de las 21. Cené con él y su familia y me quedé hasta la medianoche. Después de cenar, tomamos un vino en la vereda, estuvimos charlando y me fui”, recordó sin mayores detalles.

Antes de finalizar su exposición, esta persona dijo haber recibido presiones por parte de gente vinculada judicialmente a la causa, como los hermanos Etchegaray y Gauna. “La semana pasada pasaron por la vereda del lugar donde vendo cosas en la calle y me insultaron y molestaron. He sufrido amenazas y tengo miedo por mi novia. Me gustaría tener una custodia policial”, señaló.

El relato de este hombre determinó que el Presidente del tribunal dispusiera una compulsa para que la fiscalía de turno investigue posibles amenazas.

Fue la hermana de ese primer testigo quien profundizó acerca de esta situación. “Creo que las amenazas existen y que de hecho, hay testigos amenazados en este juicio”, les dijo a los jueces. Cuando hablé con mi hermano –testigo anterior-, él tenía miedo”, dijo.

Luego, generalizó la situación, brindando otros detalles. “Voy a hablar en mi nombre y por lo que me he enterado en estos días: el miedo no nos puede ganar en este momento. No sé su nombre y no lo conozco, pero sí sé del vínculo que tiene con el imputado: esta persona a la que mucha gente hace referencia es el cuñado de Marcos Graín. Está amedrentando a la gente que apoya esta causa. Creo que mi hermano pudo haber sido amenazado por este señor entre e sábado y el lunes, porque ahí lo vi muy mal; venía muy predispuesto a declarar y ayer se desapareció. Averiguando, me dijeron que esta persona ha estado realizando amenazas”, dijo.

En la jornada también se produjo la declaración de un hermano de Paula Toledo, que recordó detalles sobre la noche en la que vio con vida por última vez a su hermana. “Estaba sentada en la mesa con mi sobrina. Cuando me levanté, a eso de las 3 am, estaban las luces prendidas y el dibujo que Paula estaba haciendo, sobre la mesa. Encontré la puerta de calle abierta unos 15 cm. Apagué las luces, cerré la puerta y me fui a dormir”, contó.

Luego, retomó su relato desde la mañana que siguió a esa madrugada. “Me desperté porque la policía golpeó a la puerta diciendo que habían hallado un cuerpo y debía ir a reconocerlo y tuvo que ir mi hermano”, dijo.

Finalmente, aportó datos del hallazgo de sangre del que, días atrás había hablado otro testigo: “al día siguiente de enterrar el cuerpo, encontramos un rastro de sangre de unos 150 metros y también se veían las famosas marcas de bicicleta”, relató.

El hermano de Paula Toledo concluyó su relato replicando los rumores que señalan al imputado Marcos Grain y su cirulo de allegados (vinculados a la causa, en otras etapas judiciales): Maravilla, los hermanos Etchegaray y Sánchez.

Esta semana está estipulado que fiscalía y defensa preparen y realicen sus alegatos de clausura. Terminada esa instancia, el tribunal deberá decidir sobre la situación penal del acusado, Marcos Graín, sobre quien pesa la imputación de abuso sexual con acceso carnal, seguido de muerte.