Filippini, el Ave Fénix del futsal

Tantas veces me mataron… Tras tener su certificado de defunción, Filippini ha vuelto recargado a los torneos de Fefusa.

Después de caer hasta el fondo, solo queda, renacer como el Ave Fénix renovarse y volverse más fuerte.

Esa idea describe lo que está viviendo la gente de Filippini, un club que estuvo desarmado y con certificado de defunción, pero que supo como volver a desplegar sus alas.

Los muchachos de Godoy Cruz volvieron al futsal hace tres semanas y la alegría no solo es por devolver al barrio un espacio que todos extrañaban, sino que también lo deportivo les está sonriendo. Dos triunfos y una ajustada derrota no estaba en los planes de muchos.

La reconstrucción del equipo de futsal llegó de la mano de Emanuel Guardia, con quién charlamos para conocer más de esta nueva historia que comienza a escribirse.

“Después del descenso nos habíamos desarmado y con los chicos nos habíamos ido a Ramef, donde armamos el equipo C. Pero hace un tiempo se decidió que ese equipo no iba a jugar y sentí la necesidad de encontrar un lugar para los jugadores que quedaban colgados.

Yo personalmente me las rebusqué para llegar al director de deportes de la muni (Alejandro Arco). Primero juntarnos personalmente para presentarme, comentarle un poco y de esa reunión me pidió que le presentara un proyecto, que de impaciente en menos de una semana ya lo tenía armado y fue entregado a través del coordinador que está a cargo del Polideportivo”, nos cuenta Emi.

Sobre los proyectos, asegura que “Por ahora estamos sólo con la primera masculina, el proyecto sería el año que viene incorporar un femenino u otra primera debido a la cantidad de jugadores que se han acercado al club.

Como pertenecemos a la municipalidad, ponen las inferiores ellos, igual no a muy largo plazo queremos iniciar con una escuelita e inferiores, estaría bueno ir armándolo de a poco el año que viene si la pandemia nos deja y ya para el 2022 presentar todo. Hay mucho entusiasmo en el barrio”, dice confirmando lo que pasa con el futsal en cada rincón de la provincia.

“Los jugadores, tengo varios que estuvieron de paso en Ramef C conmigo y veíamos trabajando desde enero del año pasado, han vuelto muchos chicos del barrio que habían dejado ya sea por tema económicos o por la distancia. Y han llegado jugadores de varios clubes. La verdad que fue de no creer porque éramos 10 y en un abrir y cerrar de ojos somos 22”.

El debut del equipo dejó buenas sensaciones. “El primer partido ganamos 8 a 4 frente a Guaymallén, el segundo 6 a 2 frente a Luján y cerramos el torneo perdiendo contra Biritos 4 a 3 que sinceramente no merecíamos perder pero viste como es el fútbol jaja”, cuenta con una mirada iluminada por el entusiasmo.

Ha vuelto Filippini y eso es lo más importante. Como decía Maria Elena Walsh,”Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando, Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando”.

Texto: Maxi Salgado