Mendoza: la vacuna rusa llegará via aérea el lunes

El próximo martes comenzará la vacunación con las primeras 5.500 dosis destinadas a personal de la salud y se anunciará como continuará el calendario. Otras 5.500 dosis restantes de la primera etapa llegarán los primeros días de enero de 2021. En total son 11.000 en esta etapa de primera dosis en 21 dias mínimo debería llegar la segunda parte de la vacuna Sputnik V . “Yo me voy a vacunar a mi turno” dijo Suarez.

Se trata del puntapié inicial para comenzar con el proceso de inoculación contra el Covid-19 en todas las provincias.



El Gobernador de mendocino, Rodolfo Suarez mantuvo una videoconferencia con el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández y con el resto de los gobernadores de provincias de Argentina y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la residencia de Olivos se generó la reunión en donde dialogaron sobre los últimos detalles de la primera etapa de la campaña de vacunación contra el coronavirus, luego de la llegada de 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V que arribaron el jueves a Ezeiza y son parte de la primera etapa del proceso de vacunación, que está dirigido a personal de Salud de todo el país.



“La reunión comenzó con el ministro Gines González explicando sobre la logística de la distribución de la vacuna que sale el lunes a la madrugada de Buenos Aires, así es que el lunes a las 7, estarán acá y comienza la vacunación el martes”, explico Suarez, apenas terminada la reunión.



“La vacuna demora en descongelarse 7 minutos y podemos demorarnos hasta 30 minutos en colocarlas, así es que estamos trabajando en la logística para llevar adelante una vacunación exitosa de estas 5.500 dosis”, continuó Suarez quien agregó: “También se debatió si los gobernadores se tienen que vacunar o no, mi postura fue preferir que se vacune a las personas que están en la zona de riesgo. En primer lugar, a quienes están en la primera línea: choferes de ambulancia, los acompañantes de estos, los que están en las terapias, los enfermeros, ellos son la prioridad. Yo me voy a vacunar a mi turno”.