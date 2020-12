Las apps por COVID-19 en Argentina bajo la lupa técnica de la ADC

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó la investigación “En caso de emergencia: descargue una app (II)”, donde profundiza el análisis técnico de las principales apps móviles utilizadas en Argentina frente a la pandemia por COVID-19

Cuidar, a nivel nacional; las aplicaciones implementadas en Salta, Santa Fe, La Rioja, Jujuy, Tierra del Fuego, en el orden provincial, y en el ámbito municipal, la empleada en la Ciudad de Córdoba.

Desde los primeros meses de 2020 un elemento constante, en los debates sobre la contención de la pandemia, es el rol de las tecnologías digitales en las estrategias sanitarias de cada país. A mediados de marzo, comenzamos a monitorear los diversos desarrollos tecnológicos que iban surgiendo a lo largo de Argentina, para comprender así los matices de las múltiples iniciativas, las limitaciones técnicas de su efectividad y los posibles impactos en los DD. HH.

Conclusiones principales

• Mediante esta investigación no se pudo determinar que exista una estrategia unificada, a nivel nacional, para el uso de la tecnología como respuesta a la pandemia. Cada provincia plantea sus propias finalidades, “estándares” y obligatoriedad para cada país.

• Esta investigación evidencia la rapidez con la que se percibe a la tecnología sin una mirada crítica sobre sus limitaciones, a la vez que no se priorizan análisis previos con profesionales expertos en la materia. Desde la llegada de la pandemia al país, se han creado múltiples aplicaciones que, con el paso de solo un par de meses, se dejaron de utilizar y mantener. En este proceso se recolectaron datos personales sensibles (en especial por su vínculo a la salud) con un potencial impacto en la privacidad de miles de personas, que no responden a una lógica o estrategia clara, precisa y transparente.

• Al momento de tener que reportar la presencia de errores o fallas que pueden comprometer la seguridad de los datos recolectados, no solo no existen procesos claros para brindar esa información, sino que además los Términos y Condiciones desalientan el trabajo de investigación en seguridad informática. Esta situación demuestra la urgente necesidad de trabajar en políticas de seguridad digital lideradas como una política de estado, no solo para proteger las infraestructuras e información, sino sobre todo a las personas que utilizan las tecnologías.

Antes de implementar soluciones tecnológicas en la lucha contra la pandemia, es imprescindible que el Estado realice un análisis serio dentro del marco de la estrategia sanitaria, basado en criterios legítimos y equitativos, con políticas claras y transparentes que resulten en una mayor eficiencia de la protección de los datos. De otra manera, se estarían introduciendo mecanismos de vigilancia innecesarios y desproporcionados, bajo el argumento de asistir a la salud pública, a riesgo de resultar en una vulneración de derechos fundamentales.

Para acceder al análisis completo, hacer clic acá.