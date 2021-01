Banderazo y pegatinas contra el presidente Mansur de hinchas tombinos

Asimismo oficialmente se confirmó la llegada del “Gallego” Sebastián Mendez como técnico de Godoy Cruz en su segundo ciclo.

Un número no precisado, cerca de medio millar de hinchas de Godoy Cruz se autoconvocaron a través de las redes sociales para pedir la renuncia del titular de la institución José Mansur, por el mal momento deportivo que vive el club, por la mañana otros hicieron una pegatina y escribieron leyendas en las instalaciones de la institución, por la misma vía, las redes sociales otros hinchas no vieron esto con buenos ojos porque no se debe dañar la sede social del club, personal de mantenimiento de inmediato comenzó a trabajar para reparar y limpiar lo que habian escrito algunos hinchas.

Pero no todas son malas. El Tomba ya tiene DT. Sebastián Méndez, que era el ayudante de campo de Diego Maradona en Gimnasia La Plata, a través de su cuenta de twitter envió un mensaje a los hinchas tombinos.

“Intentaremos volver a lo mismo y sacar ésto adelante, aún concientes que son momentos muy difíciles para el club dijo el Gallego.

Godoy Cruz juega mañana ante Estudiantes de La Plata y en el banco volverá a estar Daniel Oldrá, para el sábado venidero cuando el Tomba juegue ante Vélez Sarsfield podría estar el Gallego, aunque como es el último partido de la fase regular no puede asegurarse aún si saldrá a la cancha con el buzo de DT.