Caso Aldana: se investiga si es un caso de trata de personas en Mendoza

El caso de una menor de 14 años que desapareció de su hogar en La Paz y fue encontrada en Buenos Aires 10 años después, abrió el interrogante y la investigación del Ministerio Público Fiscal sobre si es un caso de trata de personas.

El fiscal Federal Fernando Alcaraz, emitió un comunicado en que hace algunas aclaraciones al respecto.

Para fecha 8 de julio de 2011, con 14 años de edad y tras años de haber sido victimizada por trata de personas con fines de explotación sexual, la víctima, huyendo del domicilio donde era ultrajada, viajó a la provincia de San Luis y luego se dirigió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A lo largo de la investigación federal se realizaron distintas medidas de prueba tendientes a determinar si la adolescente había sido víctima de este delito, a saber: diligencias investigativas tecnológicas, de análisis de información documental, de constatación en las provincias de Mendoza y San Luis, se recibieron varios testimonios de su círculo cercano y se insertó en los distintos sistemas de búsqueda nacionales tendientes a la localización de la joven. Ello, a la par de la averiguación de paradero en la justicia local, con la finalidad de ubicar a la joven y corroborar que no había sido víctima de ningún ilícito penal.

Para el mes de mayo de 2020, la víctima se contactó con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para solicitar el reconocimiento de los derechos de sus hijos, producto de su relación de pareja. Es a partir de esta comunicación que se activaron los sistemas de búsqueda. Allí fue clave la noticia cursada a la Fiscalía Federal desde el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas bajo la coordinación de Leticia Risco, gestionado por la Secretaría de Cooperación con los Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad. Inmediatamente se dio intervención a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, bajo la dirección de Malena Derdoy, que a través de su equipo de profesionales se puso en contacto con la víctima y comenzó el proceso de acompañamiento, reconocimiento y restitución de derechos desde un enfoque multidisciplinario.

De esta forma, previo abordaje del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a personas víctimas por el delito de trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se recibió por videoconferencia el testimonio de la víctima, donde además participó, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del MPF.

Por disposición de la propia Fiscalía -quien pidió preservar la identidad de la víctima- “se imputó y ordenó la detención de tres personas por la presunta infracción al delito de trata de personas agravado por los hechos delictivos que acontecieron en la provincia de Mendoza. Entre ellas se encuentran la madre y el progenitor afín de la víctima”.

El fiscal federal Fernando Alcaraz explicó que no se imputó a los “padres” de la víctima por haberla “entregado” a una “red de trata en Buenos Aires” -hecho que no existió- y que haya sido “rescatada” la pasada semana, información reproducida en distintos periódicos y medios audiovisuales locales y nacionales y redes sociales. También se informó que los familiares no intermediaron con terceros en la radicación con fines delictivos de la joven en provincia de Buenos Aires.