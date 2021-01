Suarez: “Estamos realizando una fuerte inversión pública en infraestructura hospitalaria”

Mientras recorría los avances de obras que se realizan en el Hospital Central, el mandatario aseguró que todo el sistema de salud se sigue equipando. “Nos permitirá estar más preparados en caso de una segunda ola”, explicó.

El Gobernador Rodolfo Suarez; la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal y el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro recorrieron los avances de obras que se realizan en el Hospital Central. En el lugar se intervienen 1200 metros cuadrados en el área del subsuelo.

Estuvieron presentes el subsecretario de Salud, Oscar Sagás; la subsecretaria de Coberturas Sanitarias, Mariana Álvarez, y el subsecretario de Obras Públicas, Jorge Simoni.

Las obras permitirán incorporar 34 camas en Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Además, se espera que puedan destinarse, en un futuro, para la atención de pacientes de terapia intermedia. La inversión alcanza los $145 millones.

“La pandemia no ha terminado”, sostuvo el mandatario al afirmar que estas obras forman parte de la estrategia sanitaria que “nos permitirá estar más preparados, en caso de una segunda ola”. En este sentido, recordó que en otros lugares del mundo “ya está sucediendo. Es muy probable que también la vivamos aquí”.













“Lo más responsable que podemos hacer, en este momento, es preparar la infraestructura hospitalaria para poder seguir dando respuesta como lo hicimos, con mucho esfuerzo, en el 2020”, señaló el Gobernador. Sumó que uno de los objetivos del 2021 será poder “incorporar más camas”.

Luego destacó el trabajo de la empresa a cargo de las obras y del personal médico para “transformar este lugar, que estaba en desuso, en un espacio de altísima complejidad. Estamos realizando una fuerte inversión pública en infraestructura hospitalaria”.

Nadal señaló que las camas que se incorporarán permitirán no sólo atender “la pandemia sino que además posibilitarán subsanar la situación de camas crónicas. Tendremos un área de ventilados crónicos para que el paciente agudo pueda disponer de camas de terapia”.



















Isgro indicó que los trabajos “ponen en valor un sector del hospital Central producto de las tareas que se han realizado en los últimos años en el lugar”. Agregó que como producto del COVID-19 “nos vimos obligados a diseñar un área que nos permitiera tener más camas en caso de un exponencial crecimiento de casos”.

“La obra implicó una inversión de $145 millones. Se trata de fondos propios de la provincia, que han sido destinados con mucho esfuerzo”, aseguró el ministro de Infraestructura tras explicar que el área, en un futuro, y “pasado el tiempo de pandemia, será consignada para la atención de terapias intermedias del hospital Central”.

Los plazos de ejecución y los detalles de la obra

Las tareas que tendrán un plazo de ejecución, aproximado, de 75 días e incluirán la construcción de pasillos y esclusas desde ascensores camilleros del Sector 1 hasta el acceso a la UTI unificada donde, además, se ubica sala de monitoreo, enfermería, cuatro depósitos, locales de material sucio y limpio, sala de tableros, ingreso externo, estar unificado y oficina múltiple.

De esta manera, el Gobierno de Mendoza continua ejecutando obras para optimizar la infraestructura hospitalaria de la provincia. Por esto, hace unos días comenzaron los trabajos para la terminación del subsuelo del área de Guardia y Consultorios Externos, que fue inaugurada hace apenas un año.

El nuevo espacio albergará una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) unificada de 21 camas, tres con salas de aislados de dos camas cada una y una en mono ambiente con siete camas.

Además, se incorpora un anexo de farmacia y sala de rack baja tensión, tres depósitos generales, oficina de jefatura, sala de informes familiares, baños, vestuarios y duchas para el personal masculino y femenino y dormitorios.

Sobre las PASO

El mandatario explicó que aún es muy temprano para tomar una decisión con respecto a las elecciones PASO. Detalló que “junto a la ministra de Salud, y al equipo que nos asesora, evaluamos día a día las variables respuesta del sistema sanitario. En Mendoza nunca quedó una persona sin atención; hoy la ocupación es baja, estamos cerca del 35%. La cantidad de casos en base a la positividad, está en el 13% y a partir de ahora monitoreamos día a día lo que ocurre. No estamos teniendo los picos que existen en la Nación”.

Agregó que “en los próximos días no vamos a tomar ningún tipo de decisión, seguiremos en las mismas condiciones. Sí vamos a seguir pidiéndoles a todos, sobre todo a los jóvenes, que nos sigamos cuidando. Es lo que nos ha permitido continuar con la economía abierta. Si vemos que los números se empiezan a mover, recién ahí evaluaremos si volvemos a algunas restricciones como el año pasado”.

Vuelos Mendoza Santiago y turismo

“Insistimos muchísimo sobre ese tema, pero hoy con el cierre de fronteras de Chile y Argentina, esta nueva cepa inglesa, entre otras cuestiones, ha llevado a que esa posibilidad no exista”, dijo Suarez sobre la posibilidad de retomar los vuelos Mendoza Santiago.

Sobre el turismo, aclaró que “el de la costa es muy diferente al que se practica en Mendoza. No tenemos un turismo de aglomeración en un lugar específico. No hay una playa a donde va todo el mundo. Nuestro turismo está esparcido entre San Rafael, el Sur, el Valle de Uco, entre otros, con lo cual es un turismo mucho menos riesgoso. Sí tenemos que tener cuidado con las fiestas clandestinas. Estamos realizando un fuerte trabajo con la policía para que no sucedan”.

En cuanto al toque de queda sanitario, el Gobernador recordó que “es una muy buena medida, que se aplica en muchos países y que en Mendoza dio excelentes resultados. Hoy no lo estamos aplicando, pero si es una de las medidas que evaluaremos en caso de que se disparen los contagios”.

Vacunas

“Estamos esperando la segunda tanda de la primera dosis y luego la segunda dosis. Según me informa la Nación la semana que viene se complementaría la primera etapa”, afirmó el mandatario.