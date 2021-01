Godoy Cruz cerró la temporada con una derrota ante Velez en Liniers

Mientras que para Godoy Cruz fue una nueva derrota 2-3, para Velez significó llegar a la final de la Zona Completación de la Copa Maradona.

Soplan vientos de cambio en el Tomba, termina el interinato del “Gato” Daniel Oldrá y asume Sebastián Méndez (el Gallego estuvo en el palco del estadio viendo el partido), donde Godoy Cruz tratará de borrar la pálida imagen en la Copa Diego Maradona, ahora vendrá el tiempo de las finales (Boca espera rival) y las clasificaciones a las Copas, de las que Godoy Cruz se quedó sin chance alguna.

El próximo 18 de enero está previsto el comienzo de la pretemporada para el plantel de Godoy Cruz, con el Gallego Méndez al frente del cuerpo técnico.

Godoy Cruz en la Zona Complementación cosechó un triunfo, un empate y tres derrotas, con 5 goles a favor y 13 en contra.

= Síntesis =

Vélez Sarsfield: 3

Lucas Hoyos; Hernán de la Fuente, Emiliano Amor, Miguel Brizuela y Tomás Cavanagh; Federico Mancuello, Agustín Mulet, Thiago Almada y Luca Orellano; Florián Monzón y Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino. Cambios: . Ricardo Centurión por Almada, Cristian Tarragona por Lucero, Agustín Bouzat por Orellano, Pablo Galdames por Mancuello y Lautaro Gianetti por Amor.

Godoy Cruz: 2

Juan Bolado; Gianluca Ferrari, Gonzalo Goñi, Leonel González e Ian Escobar; Martín Ojeda, Jalil Elías, Juan Andrada y Luciano Pizarro; Tomás Badaloni y Victorio Ramís. DT: Daniel Oldrá./ Cambios: Roberto Rámirez por Bolado, Agustín Alvarez por Goñi, Fabián Henriquez por Andrada; Alan Cantero por Pizarro; y Renzo Tesuri por Ramis

Goles: PT: 12: Lucero (VS); 15: Ojeda (GC), 48: de la Fuente (VS)/ ST: 17: González de penal (GC), 19: Mulet (VS)

Incidencia: Expulsados Cantero y Tarragona

Árbitro: Facundo Tello. / Estadio: José Amalfitani (Vélez).