La Lepra terminó su participación en el campeonato con una derrota en casa

Fin del suplicio para Independiente Rivadavia, cerró la temporada con una caida en casa, 1 a 0 frente a Mitre de Santiago del Estero.

Los Azules volvieron a perder, algo a lo que sus hinchas lamentablemente se han acostumbrado, pero lo mas preocupante es como perdió, se vio a un equipo sin alma, deambulando en la cancha, como esperando que la pesadilla terminase al jugar su último partido en la presente temporada.

Que no haya habido descensos esta temporada fue un alivio para no luchar con los promedios, pero el futuro es bastante incierto, habrá que cambiar y mucho para que esa palabra que asusta “descenso” no inhiba a sus jugadores para el próximo torneo. Mucho trabajo se necesita para ello.

Del partido se puede decir que los santiagueños aprovecharon las ayudas leprosas, una de ellas, le posibilitó marcar el único gol del partido.

Borron y cuenta nueva para Independiente Rivadavia con una campaña, esta del 2020/21 realmente olvidable.

Síntesis:

Independiente Rivadavia

Cristian Aracena; Luciano Sánchez, Alejandro Rébola, Enzo Suraci yLeonel Ferroni; Félix Banegas, Sebastián Navarro, Jesús Méndez, Matías Viguet; Diego Cardozo y Mauricio Sperdutti. DT: Marcelo Straccia./ Cambios: Lucas Fernández por x Banega, Nicolás Garrasi por Navarro, Ignacio Irañeta por Sanchez, Zavaglia por Sánchez y Sperdutti.

Mitre de Santiago del Estero: 1

Fernando Pellegrino; José San Román, Nicolás Goitea, Rubén Zamponi y Germán Voboril; Israel Roldán, Juan Alesandroni, Rodrigo Sayavedra y José Torres; Matías Solohaga y Facundo Juárez. DT: Darío Ortiz/ Cambios: Ignacio Charparín por Solohaga, Saul Tolosa por Roldan, Franco Flores por San Román, Pablo Cortizo por Juárez, Rodrigo Tapia por Torres.

Goles: PT: 44: Zamponi (M)

Arbitro: Luis Lobo Medina