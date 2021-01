Autos y pick up para transitar por las playas este verano

Empezó, con restricciones de horarios y protocolo de seguridad, el verano para los autos 2021. Y, como ya es un clásico, el lugar elegido fue, una vez más, las playas de Carilò y Pinamar. Y las marcas que ya se apoyan sobre la arena (hasta febrero) son: Volkswagen, Ford, Nissan, Chevrolet y Audi, entre otras.

Una por una

Volkswagen anticipa el Taos, considerada como la “estrella” de la Costa, que se fabrica en la planta de Pacheco y estará en la calle para mediados de año. Pero ademàs se podrá mirar y probar (con maxima medidas de seguridad) el nuevo Nivus, la Touareg 2021 (con el sistema de tracción 4motion) y toda la potencia de la Amarok V6 de 258 CV, entre otros modelos.



Por el lado del “moño”, es decir Chevrolet, la Trailblazer será la gran estrella de la costa y medio del bosque, pero a la exhibiciòn se ampliará a otros productos de la marca. Como todas las terminales las pruebas de manejos estaràn aseguradas con protocolos y todas las unidades seràn sanitizadas previo a su uso.

Nissan mostrarà la transformación de la marca para la Frontier, en su versiòn X-GEAR y los Nissan Versa y Sentra, sumando ademàs la pickup Nissan Frontier fabricada en Còrdoba, el SUV Nissan Kicks y el Nissan LEAF, el primer vehículo de pasajeros 100% eléctrico lanzado en la Argentina hace un par de años. Todo enmarcado en la propuesta de “Nissan Next Experience”.

Fiat ocupará su tradicional stand de Cariló, donde se exhibirán el Cronos (el modelo más vendido de la marca en el país) y la nueva pick up Strada en su versión Volcano.

Mientras que por el lado de Ford, presentarà la “raza fuerte” en Carilò, pero sumando ademàs un stand en Pinamar Norte, para exhibir los últimos lanzamientos de la marca del “óvalo” , entre ellas las últimas SUVs lanzadas por la marca, Nueva Kuga Híbrida y Territory, y las pick-ups Nueva F-150, Ranger y Ranger Raptor.

También se podrán realizar mantenimientos programados con Pick up & Delivery y Contactless, o retirar los repuestos comprados a través de la Tienda Ford.



Peugeot, la marca francesa también estará presente en la zona, con una propuesta boutique donde presentará los modelos que todavía no fueron lanzados al mercado, como el 208 GT y el restyling del 3008.

Audi contará con su clásico stand en el que mostrará dos de las últimas novedades de la marca para nuestro mercado, el Q7 y el A4, y otros modelos de la gama como el A1, Q3 y Q3 Sportback, y el RS Q8. Además, habrá un espacio dedicado a Ducati, marca de motos del Grupo VW, en el que se revelarán los modelos que llegarán al país durante 2021.

Jeep y RAM, ambas marcas del Grupo FCA volvieron a las playas de y en su stand están exhibidos los Jeep Renegade Longitude Mopar, Wrangler Rubicon y el Compass Limited Plus con motorización Diesel; junto a la pickup RAM 2500.



Renault, la otra marca gala contará de un doble despliegue, uno fijo (en Pinamar) y otro itinerante (que recorrerá el país con el Renault Summer Tour, un tráiler transportado por la nueva Renault Alaskan acompañado por 13 vehículos de la marca y por el Taller Móvil de Renault Post Venta) y como era de esperar la nueva “chata” Alaskan de producción nacional será la gran protagonista del verano.