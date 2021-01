En Godoy Cruz se viene un “Verano Buenardo”

Desde el 14 de enero, la temporada veraniega se instala definitivamente en distintos puntos del departamento, con propuestas para que disfrute toda la familia.

Diversas actividades artísticas y dos ciclos cinematográficos serán parte del itinerario, con todas las medidas sanitarias adecuadas para resguardar a los espectadores.



Durante esta semana y hasta fines de febrero, el verano se hará sentir con las actividades artísticas y recreativas que ofrece “Verano Buenardo”, el ciclo cultural que el municipio elaboró para que los vecinos disfruten en distintos espacios públicos y del talento de artistas de la provincia.

Vecinos, mendocinos y turistas tendrán la posibilidad de elegir entre música de diferentes géneros, en el Parque Estación Benegas y Margarita Malharro de Torres. También llegará una nueva entrega del clásico Encuentro Folklórico Tomás Godoy Cruz, en el Parque San Vicente, con notables representantes que recorrerán el cancionero nacional.

La Dirección General de Cultura e Industrias Creativas organiza estas actividades, que tendrán entrada gratuita y se irán renovando semana a semana, en un amplio recorrido turístico y cultural para vivir a pleno las vacaciones.

El Director del organismo, Diego Gareca, puntualizó que “Verano Buenardo” será una propuesta “donde vamos a tener distintas intervenciones culturales, en los parques del municipio y sumamos también el edificio de la Bodega Arizu. También habrá propuestas en distintos bares del departamento, centros culturales y, por supuesto, el teatro infantil, que será protagonista a través de un circuito cultural en los barrios de Godoy Cruz”.



En este panorama se incluye al Cine Teatro Plaza, que ofrecerá “Cine del Recuerdo”, con clásicos de la pantalla grande para atesorar en la memoria. Las entradas se retiran (máximo de 2 por persona y hasta alcanzar el límite de la sala) en la boletería del Cine Teatro (Colón 27), de 9 a 13hs. La cartelera también incluye la terraza de la Biblioteca + Mediateca (Tomba 54). El municipio y el Cineclub Stocco ofrecen imperdibles películas como “Stand by Me” (Cuenta Conmigo), “Moonrise Kingdom”, del director Wes Anderson, “El Viaje de Chihiro” o “Call Me By Your Name”, entre otras cintas para mirar bajo las estrellas. Las entradas para este ciclo son gratuitas y por orden de llegada.

Otro de los puntos de encuentro será el Espacio Arizu. En el interior del predio ubicado en Av. San Martin, se va a desplegar un espacio que reunirá variadas opciones musicales. Desde el 14 de este mes habrá jazz (jueves), sets de Djs (viernes) y espectáculos rodeados de tango los sábados. Para acompañar la propuesta, se podrá elegir entre distintas ofertas gastronómicas de Foodtrucks, vinos y cervezas artesanales para acompañar noches inolvidables. Como medida de prevención, se le recuerda al público que las localidades serán limitadas y se dejará ingresar al público hasta llenar el cupo dispuesto en cada uno de los espacios mencionados.



La agenda del “Verano Buenardo 2021”: imperdibles actividades para enero y febrero

Cine Teatro Plaza

Miércoles 13 de enero – 19hs. Cine Teatro Plaza. “Verano Buenardo”. Cine del Recuerdo presenta: “Yo Tengo Fe” (Palito Ortega). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Miércoles 20 de enero – 19hs. Cine Teatro Plaza. “Verano Buenardo”. Cine del Recuerdo presenta: “Subí que te llevo” (Sandro). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Miércoles 27 de enero – 19hs. Cine Teatro Plaza. “Verano Buenardo”. Cine del Recuerdo presenta: “El padrecito” (Cantinflas). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Miércoles 3 de febrero – 19hs. Cine Teatro Plaza. “Verano Buenardo”. Cine del Recuerdo presenta: “Escuela de Vagabundos” (Pedro Infante). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Miércoles 10 de febrero – 19hs. Cine Teatro Plaza. “Verano Buenardo”. Cine del Recuerdo presenta: “Los muchachos de mi barrio” (Palito Ortega). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Miércoles 17 de febrero – 19hs. Cine Teatro Plaza. “Verano Buenardo”. Cine del Recuerdo presenta: “El diablo metió la pata” (Luis Sandrini). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Espacio Arizu

Jueves 14 de enero – 21hs. Espacio Arizu. “Verano Buenardo”. Sector de música y gastronomía. Abdala – Casciani (Jazz). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Viernes 15 de enero – 21hs. Espacio Arizu. “Verano Buenardo”. Sector de música y gastronomía. Lucas Truviano / Fede Montiel (DJ Set). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Sábado 16 de enero – 21hs. Espacio Arizu. “Verano Buenardo”. Sector de música y gastronomía. Fabrizio Colombo (Tango). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Jueves 21 de enero – 21hs. Espacio Arizu. “Verano Buenardo”. Sector de música y gastronomía. “Jazz Board Trio” (Jazz). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Viernes 22 de enero – 21hs. Espacio Arizu. “Verano Buenardo”. Sector de música y gastronomía. German Breier/ Sofia Gelardi (Dj Set). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Sábado 23 de enero – 21hs. Espacio Arizu. “Verano Buenardo”. Sector de música y gastronomía. Enzo De Lucca (Tango). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Jueves 28 de enero – 21hs. Espacio Arizu. “Verano Buenardo”. Sector de música y gastronomía. Trio Graziosi – Bruno – P. Matta (Jazz). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Viernes 29 de enero – 21hs. Espacio Arizu. “Verano Buenardo”. Sector de música y gastronomía. Lucas Celis / Julieta Corrales (Dj Set). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Sábado 30 de enero – 21hs. Espacio Arizu. “Verano Buenardo”. Sector de música y gastronomía. Barragan – Astudillo – Vega (Tango). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Parque Benegas

Sábado 16 de enero – 21hs. Parque Benegas. “Verano Buenardo”. Artistas: Harry Rocha; Cantalalata y Leo Rivero. Cupos limitados. Entrada gratuita.

Sábado 23 de enero – 21hs. Parque Benegas. “Verano Buenardo”. Artistas: Harry Rocha; Candombe a la Canasta y La Rienda. Cupos limitados. Entrada gratuita.

Sábado 30 de enero – 21hs. Parque Benegas. “Verano Buenardo”. Artistas: La Berraca Guanabana; Patricia Cangemi / Horacio Gómez y Lucho Aberastain. Cupos limitados. Entrada gratuita.

Biblioteca + Mediateca

Sábado 16 de enero – 21:30hs. B+M Manuel Belgrano. “Verano Buenardo”. Terraza Cinema. Película: “Piraña”. Cupos limitados. Entrada gratuita.

Sábado 23 de enero – 21:30hs. B+M Manuel Belgrano. “Verano Buenardo”. Terraza Cinema. Película: “Stand By Me” (Cuenta Conmigo). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Sábado 30 de enero – 21:30hs. B+M Manuel Belgrano. “Verano Buenardo”. Terraza Cinema. Película: “Point Break” (Punto Límite). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Sábado 6 de febrero – 21:30hs. B+M Manuel Belgrano. “Verano Buenardo”. Terraza Cinema. Película: “El verano de Kikujiro”. Cupos limitados. Entrada gratuita.

Sábado 13 de febrero – 21:30hs. B+M Manuel Belgrano. “Verano Buenardo”. Terraza Cinema. Película: “El Viaje de Chihiro”. Cupos limitados. Entrada gratuita.

Sábado 20 de febrero – 21:30hs. B+M Manuel Belgrano. “Verano Buenardo”. Terraza Cinema. Película: “Moonrise Kingdom” (Un reino bajo la luna). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Sábado 27 de febrero – 21:30hs. B+M Manuel Belgrano. “Verano Buenardo”. Terraza Cinema. Película: “Call Me By Your Name” (Llámame por tu nombre). Cupos limitados. Entrada gratuita.

Parque Malharro de Torres

Sábado 6 de febrero – 21hs. Parque Margarita Malharro de Torres. “Verano Buenardo”. Artistas: Silvana Cascardo (Salsa); Busse – Parra – Guajardo y Ricardo Dimaria. Cupos limitados. Entrada gratuita.

Sábado 13 de febrero – 21hs. Parque Margarita Malharro de Torres. “Verano Buenardo”. Artistas: Mariana Lara; Javier Montalto y Sebastián Garay. Cupos limitados. Entrada gratuita.

Sábado 20 de febrero – 21hs. Parque Margarita Malharro de Torres. “Verano Buenardo”. Artistas: Las Hermanas Abraham; La Contreras y Marcelino Azaguate. Cupos limitados. Entrada gratuita.

Parque San Vicente

Sábado 27 y domingo 28 de febrero – “Verano Buenardo”. Llega una nueva edición del Encuentro Folklórico Tomás Godoy Cruz. Parque San Vicente.