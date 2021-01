San Luis: con más frecuencia denuncian robos de bicicletas en varias zonas

En las últimas dos semanas, los mismos propietarios denunciaron el robo de 5 bicicletas en San Luis. Lo hicieron público los hechos a través de las redes sociales para obtener información que les permita dar con los rodados. En algunos casos se ofrecieron recompensas.

Foto El Chorrillero

En el último tiempo, el robo de bicicletas se convirtió en el delito de todos los días. Al menos en lo que va de enero, ya se robaron cinco bicicletas.

Los propietarios lo relataron en las redes sociales, publicaron las fotos y apelaron a los usuarios ante cualquier dato que les permita dar con ellas.

El primero ocurrió el pasado 1º de enero. Ema Lbs publicó en un grupo de compra-venta de Facebook que a su bicicleta, marca Top Mega rodado 29 de color negra, se la sustrajeron de su casa.

“He hecho de todo para tratar de recuperarla en estos días, hice la denuncia pero todavía no aparece, les pido por favor que me ayuden a encontrarla, daré recompensa a quien me dé información certera. Era mi única movilidad para ir a todos lados”, precisó.

El segundo delito sucedió el 5 de enero. Lautaro Litke contó en su perfil que a su amigo se la había sustraído una bicimoto.

“Por favor si me pueden ayudar compartiendo esta foto hace unas horas le robaron a mi amigo, en frente de mi casa, en el barrio Puertas del Sol (San Luis). Si la llegan a ver o saber algo les agradecería muchísimo que me lo comuniquen”, expuso. En el posteo también ofreció su número de teléfono.

Al otro día, se denunció otro robo en la zona de la Primera Rotonda, al oeste de la capital puntana. Se difundió una serie de flyer con la foto de la bici marca Cool Blues rodado 29, y algunos datos para su identificación. “Hace un rato volviendo del laburo me robaron. Si alguien ve que la vende por o algo por favor comunicarse conmigo. Tiene una cadena negra entre el cuadro y el manubrio”, detallaron.

El 10 de enero, Valeria Salinas explicó que se habían llevado del patio de su casa, una bicicleta marca Giant XTC rodado 26 de color rojo y blanco. También pidió colaboración a los ciudadanos para encontrarla.

A Marianella Carmona también le robaron en el Barrio Puertas del Sol. A la bici la tenía adentro de su casa, era una Top Mega Thor rodado 29.

“Es mi medio de transporte para ir a trabajar y la compré con mucho esfuerzo”, reclamó al final.

Las denuncias por robos de este tipo de vehículos no trasciende de forma oficial, solo se hacen públicas en el intento desesperado de sus dueños por encontrarlas rápido, antes que los delincuentes las vendan.



Fuente: El Chorrillero