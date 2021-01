Carli Cogo, el líder del sueño malargüino MyG Servicios Petroleros

El experimentado pedalista contó con su hijo como gran motivación para iniciar en el deporte. Ahora, con sacrificados viajes mediante, lidera un esperanzador plan para hacer historia en el ciclismomendocino y llevarlo a los planos internacionales.

Carlos Andrés Cogo es uno de los ciclistas que anima cada fin de semana el Campeonato mendocino de ruta 2020/21. El malargüino comanda al equipo sureño MyG Servicios Petroleros, que presenta un ilusionante proyecto a largo plazo.

Cogo, de 35 años, realiza más de 600 kilómetros todos los domingos para estar en cada fecha del calendario local. En su trayectoria, ‘Carli’ cuenta con una participación en la reconocida Titan Desert (2018 – 14° en la general), un subcampeonato Panamericano, seis títulos nacionales en MTB y dos

experiencias en la Vuelta de Mendoza, en 2017 y 2018, ambas con el equipo Lucha Contra el Cáncer Infantil.

Cada fin de semana deja en casa a su novia Angie y a Arvedo (7), su hijo menor. Su otro descendiente, Valentino (11), quien vive en la Ciudad de Mendoza junto a su mamá, fue quien lo impulsó para iniciar en el ciclismo. Es que ‘Valen’ presenta ECNE (encefalopatía crónica no evolutiva), una hipoxia durante la gestación. “Él fue mi motivación. Me transmitía la capacidad de superación y de lograr cosas que, por ese entonces, parecían imposibles”, dice Cogo, quien durante el día a día se dedica a las labores

del supermercado familiar -Altue- que tiene en Malargüe.

Tras dos años alejado del ciclismo (2019, 2020), en los que dedicó más tiempo a su familia, decidió regresar y volcarse de lleno a la ruta, de la mano de su entrenador Sergio Gili. “Evolucionó mucho mi entrenamiento y cambió de forma drástica. Estoy muy conforme porque me transmite muchos conocimientos y me llena de confianza”, añade ‘Carli’, quien el fin de semana pasado formó parte de una extensa escapada en la Copa Ciudad de Tunuyán, en la que también se involucró su compañero Juan Pablo Bonfanti.

“No especulo, trato de dar lo mejor en cada carrera. Siempre me bajo de la bici vacío, después de dejar todo. Me considero un corredor aguerrido”, expresa Cogo, quien junto a Gili conformó un gran grupo para la temporada de ruta. “Aunque no seamos ruteros natos entendemos todo a la perfección”, comenta el malargüino, quien destaca la claridad que tienen en cuanto a las responsabilidades, el respeto y el orden que deben llevar en carrera. “Es un grupo muy unido, con mucha gente que nos rodea y nos apoya con todo lo que un equipo necesita”, añade el compañero de Juan Pablo Bonfanti, Gonzalo Gili, Adrián Chávez, Nicolás León, Leonardo Alba y Cristian Espinosa.

Aunque en un principio comenzaron a correr bajo la denominación de ‘Sergi Team’, el protagonismo del equipo en cada competencia y el ilusionante proyecto con el que cuentan los llevó a conseguir un

patrocinador privado muy importante, que da nombre al conjunto: MyG Servicios Petroleros. “Es una empresa malargüina de gran trayectoria y una de las más destacadas del departamento”, destaca Cogom quien, a pesar de que le cerraron las puertas de la Municipalidad sureña, espera que en el futuro aporten su granito de arena.

Es que “nunca hemos tenido un equipo local que haya trabajado de forma tan ordenada”. Además, la intención es “que el ciclismo crezca en el sur, ya que hay muchos chicos con talento y que merecen una oportunidad”. Pero el proyecto va más allá, intentando alcanzar planos internacionales.

“Queremos ir más allá, hacer historia y convertirnos en un equipo Continental. Dependerá de nosotros y el trabajo que hagamos. Si nos lo proponemos podemos lograr grandes cosas”, expresó Cogo, acerca de este ilusionante proyecto para todos los mendocinos, pero nacido en Malargüe.

“Queremos dejar las bases del proyecto bien fortalecidas para que todos los jóvenes tengan su motivación y entrenen para que algún día sean parte de esta estructura. Trabajaré incansablemente para que Malargüe y Mendoza tengan su escuadra a nivel Continental”, finalizó el ciclista sureño,

quien menciona que el proyecto se completa con la realización de una carrera internacional en suelo malargüino, en un plazo de dos años.

Texto y foto: Franco Xavier Videla | Prensa Asociación Ciclista Mendocina.