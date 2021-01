La caja de velocidades arruinó el viernes de Tomi Vitar

El piloto mendocino tuvo que abandonar la carrera Sprint del TC 2000, en lo que fue su debut en la divisional. El domingo tendrá revancha cuando se dispute la final.

Tomás Vitar cumplió con creces su primera jornada en el TC 2000, categoría que está diputando la décima competencia del calendario en el autódromo de Paraná.

El mendocino de 16 años, que se destacó el año pasado en la Clase 2 del Turismo Pista, tuvo su primer contacto con el Ford Focus de la Escudería Fela durante este viernes y no desentonó. Porque a pesar de que en los entrenamientos y bajo un diluvio apenas pudo girar, en clasificación -también con el piso mojado- marcó el octavo mejor tiempo.

Y en la carrera Sprint, donde los ocho primeros invierten la grilla, Vitar partió desde la primera colocación. Pero con el inconveniente en la caja de velocidades, que había aparecido en clasificación y que no pudo ser solucionado por el poco tiempo que hubo entre esa tanda y la competencia. Sin embargo, Tomi se las ingenió para tratar de girar entre los punteros, pero en la tercera vuelta la caja se terminó de romper y el mendocino tuvo que abandonar

“En la clasificación tuvimos problemas con la caja y no lo pudimos arreglar para la carrera: no entraban los cambios. Después la caja se quedó trabada en la cuarta velocidad y no pudimos seguir. Tenemos un chasis contundente, vamos a tratar de pelar la carrera del domingo. A pesar de tener este inconveniente, no estamos tan lejos de la punta», afirmó Tomi.

La actividad de Vitar en pista continuará el domingo, cuando se dispute la final, a partir de las 9, a un total de 20 giros o 35 minutos.