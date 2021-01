Hace tres años aparecía por última vez la revista “El Gráfico”

17 de Enero de 2018: A un año de cumplir su centenario sale por última vez El Grafico, la revista deportiva por excelencia que durante décadas acompañó a los argentinos.

“El Gráfico es un animal en extinción” , nos dijo Ernesto Cherquis Bialo en una mesa del ACA que compartíamos con José Félix Suárez y el Gallego José Luis Cano.

“La inmediatez de la noticia, del resultado, las otras vías de comunicación hacen que con este formato tienda a desaparecer” nos dijo quien fuera el director de la revista durante años y años.

Palabras premonitorias. El Gráfico se “durmió”, la idea de un diario deportivo tan común en Europa fue idea primigenia de Atlántida, pero se demoraron y Clarín les ganó de mano y sacó Olé (a sacar del medio).

Cuando la revista comenzó a salir en forma mensual, era casi el certificado de defunción. A todos quienes crecimos con la revista (llegué a atesorar, no sé el número, pero seguro que eran más de mil ejemplares) es un piñazo al sentimiento, a las emociones, Dudo a la hora de levantar el índice en alguna acusación concreta, son signos de este tiempo, la modernidad, los avances… en definitiva una revista si no se vende, si no tiene la apoyatura comercial para salir, es muy dificil que se mantenga. Creo que seguimos enamorados de aquellas tapas, de aquellas revistas semanales, pero creo que han sido pocos, muy pocos quienes acompañaron (compraban) el Grafico mensual y como el enfermo terminal sabíamos que esto iba a pasar. Lo que no quita, para nada, la sensación de una gran pena, con el Gráfico fuera de circulación tambien se van muchas cosas tan nuestras, tan ligadas a nuestra propia existencia…..

Comunicado completo: “Torneos lamenta informar que ha decidido discontinuar la versión impresa de la revista El Gráfico. Esta triste decisión se tomó en un contexto global de decreciente consumo de medios impresos que ha afectado a nuestra revista. Adicionalmente, en los últimos años la empresa ha llevado adelante diversas estrategias de producto y comerciales para intentar revertir la situación económica deficitaria de la revista. La empresa está analizando otras alternativas para que El Gráfico pueda seguir generando contenidos e información fuera de su formato tradicional. Más allá de la interrupción de la impresión de la revista, el archivo de El Gráfico que incluye fotos y ediciones anteriores, está disponible para ser visitado en ….. lo que seguía no alcancé a leerlo, tenía los ojos nublados….

Oscar Zavala para Cuyo Noticias