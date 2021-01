Ganó Maipú y pasó a los cuartos de final, Huracán quedó eliminado

Muy buen triunfo del Cruzado en La Fortaleza ante un durisimo rival como Camioneros, el cub que responde al titular del gremio, Hugo Moyano. Con mucha personalidad logró imponerse 1 a 0 con gol de Matías Persia y pasó de fase en los play off del Torneo Federal A.

Deportivo Maipú venció 1 a 0 a Camioneros y en la próxima instancia enfrentará a Las Parejas, por su parte el Globito lasherino cayó en Resistencia 2 a 1 ante Sarmiento y finalizó su participación en la temporada.

Ahora Maipú, nuevamente en Mendoza (el mejor posicionado se adjudica la localía) enfrentará a Sportivo Las Parejas de Santa Fe.

Síntesis:

Deportivo Maipú: 1

Matías Alasia; Ezequiel Bonacorso, Leandro Corulo, Fernando Moreyra y Edgardo Diaz; Walter Herrera, Federico Illanes y José Méndez; Franco Moreno; Álvaro Veliez y Matias Persia. DT: Luciano Theiler. / Cambios: Sergio Díaz por Ezequiel Bonacorso, Diego Tonetto por Moreno, Luis Daher por Herrera, Neri Espinosa por Méndez y Cristian Taborda por Persia.

Camioneros: 0

Marcos Jara; Juan Ferreira, Matías Lozano, Luciano Sánchez y Federico Cataldi]; Matías Birge, Kevin Smaldone, Nicolás Ramírez y Miguel Pabón; Patricio Rodríguez y Gonzalo Parisi. DT: Hugo Smaldone/ Cambios: Giuliano Medina por Pabón y Jonathan Penna por Birge.

El gol: PT: 20: Matias Persia (DM)

Arbitro: Jonathan Correa (Córdoba)/ Expulsados Juan Ferreira y Patricio Rodríguez / Estadio: Omar Higinio Sperdutti

Huracán Las Heras eliminado, la tristeza de su DT, el “Lechuga” Darío Alaniz.

Dejando una muy buena imagen y la sensación que podría haber seguido avanzando, Huracán Las Heras perdió 2 a 1 ante Sarmiento de Resistencia en el Chaco y cerró su participación en el Federal A en esta temporada.

Habrá un corto receso y a la vuelta, el Globito lasherino tendrá su revancha, hay material para empezar de nuevo y renovar las esperanzas de un ascenso.

Síntesis:

Sarmiento: 2

Juan Ignacio Carrera; Maximiliano Paredes, Tomás Berra, Franco Verón y Federico López; Ángel Piz, Claudio Cevasco, Sergio Sagarzazú y Gonzalo Cañete; Sebastian Parera y Luis Silba. DT: Raúl Valdez./ Cambios: Alexis Bulgarelli por Parera, Maximiliano Méndez por Silba, Gonzalo Alarcón por Cañete y Rodrigo Montenegro por Piz.

Huracán Las Heras: 1

Emanuel Bilbao; Gabriel Vallés; Federico Giusepponi, Adolfo Tallura y Nicolás Inostroza; Emiliano García, Emmanuel García, Leandro Lencinas y Fernando Nuñez; Maximiliano Herrera y Joan Juncos. DT: Darío Alaniz./ Cambios: Lucas Agüero por Lencinas, Javier Sequeyra por Núñez, Bruno Nasta por García y Facundo Rodríguez por Vallés.

Goles: PT: 27: Parera (SR), 33: Herrera de penal (HLH). / ST: 13: Berra (SR)

Arbitro: Fabricio Llobet (Cba) / Expulsado Sequeyra/ Estadio Centenario

Como sigue:

Este lunes Güemes de Santiago del Estero enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca. El ganador se adjudicará el primer ascenso a la Primera Nacional ( ex Nacional B)

Segundo ascenso.

Perdedor de la final vs Sportivo Belgrano de San Francisco

Deportivo Maipú vs Sportivo Las Parejas

Chaco For Ever vs Deportivo Madryn

Douglas Haig de Pergamino vs Sarmiento de Resistencia