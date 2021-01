Suarez: “En Mendoza comenzarían las clases presenciales el primero de marzo”

Así lo afirmó el Gobernador Rodolfo Suarez durante la conferencia de prensa en la que además anunció que el personal docente y no docente que había quedado fuera de la negociación paritaria recibirá por decreto el aumento del 20 % y un bono de 54 mil pesos en varios tramos.

Reunion del Gobernador con representantes de Gremios Mendocinos

El Gobernador Rodolfo Suarez ; el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez; y el director general de Escuelas, Jose Thomas; se reunieron con representantes de los gremios UPCN, ATE, SUCEND, UDA, docentes autoconvocados y celadores autoconvocados.

El encuentro fue en el salón Patricias Mendocinas ubicado en el cuarto piso de Casa de Gobierno. Estuvieron presentes Roberto Macho, Adriana Iranzo, y Susana Matas por el gremio ATE; Roque Yadala, y Sergio González por el gremio UDA; Osvaldo Vilchez y Miguel Sosa por SUCEND. En tanto que Cristian Galdeano y Gustavo Allub representaron a UPCN; por los docentes autoconvocados estuvo Marcelo Arancibia y Verónica López y por los celadores autoconvocados Miriam Sánchez.

Luego del encuentro, el Gobernador Suarez tomó la palabra y dijo: “Desde el Gobierno queremos hacer dos anuncios importantes. Como todos ustedes saben después de un año muy duro como fue el 2020 y gracias a la comprensión de la mayoría de la dirigencia gremial de la provincia, de 17 gremios se llegó a un acuerdo salarial con 14, esta negociación la llevó a cabo el ministro de Gobierno, Ibañez”.

“Pero luego del acuerdo paritario me llegaron sendas notas por parte de estos representantes de los gremios con los que me reuní hoy y nos pedían ser incluidos en el acuerdo y no quedar afuera de esta mejora para el 2021”, agregó el mandatario.

Además Suarez aclaró que es consciente de que este aumento no es el ideal pero que “es lo que podemos dar dentro de la crisis tremenda que vive Mendoza, Argentina y el mundo, este 20% de aumento en tres tramos más el bono de 54 mil pesos a pagar en etapas dejaba afuera a mucha gente que era la que se nos acercaba a reclamar”.

Personal docente y no docente recibirá la mejora salarial 2021 por decreto

Acto seguido, el Gobernador anunció que “por decreto vamos a dar este aumento y consecuente bono a celadores, al personal no docente y a todos aquellos que quedaron afuera de la negociación paritaria porque sería muy injusto que no lo reciban”.

“Los hemos escuchado atentamente y sabemos el esfuerzo que hacen y les vamos a seguir pidiendo que pongan todas sus energías en las escuelas, entonces no es justo que por culpa de algunos dirigentes se queden afuera de este aumento”, cerró el jefe del ejecutivo provincial.

Las clases presenciales en Mendoza comenzarían el primero de marzo

Rodolfo Suarez aprovechó la ocasión y dijo: “El segundo anuncio es que el primero de marzo se inician las clases presenciales en Mendozas, y el 10 de febrero comienzan las clases con los chicos de trayectorias débiles que no han podido acceder durante el 2020 a las clases debido a la falta de acceso tecnológico”.

“Entonces en febrero haremos el refuerzo para que el primero de marzo estén todos los chicos en las mismas condiciones para comenzar el ciclo lectivo. Como lo venimos diciendo en reiteradas oportunidades, esta pandemia nos esta enseñando todos los dias y aun no sabemos en que estado vamos a estar, la incertidumbre es lo que reina”, agregó Suarez.

A modo de ejemplo, el Gobernador señaló que “En este momento detectamos que están llegando muchos mendocinos de vacaciones con covid, es un hecho grave y estamos definiendo acciones a tomar. La situación de Mendoza es distinta a la del país ya que no tenemos picos y queremos cuidar esto”.

“El trabajo como lo conocíamos no va ser igual, hay nuevas modalidades de trabajo y las relaciones van a ser distintas . Pero entendemos que la presencialidad es fundamental y esto va depender gracias al esfuerzo que hace la DGE, y con un acuerdo con cada colegio y a cada director”, aclaró el mandatario.

A su vez que utilizó otro ejemplo: “En un aula no podrán haber 45 chicos, entonces se deberán dividir en turnos y días y esto lo complementarán con las tecnologías. Pero si son 15 alumnos si podrán convivir todos en la misma aula. Esto lo vamos a ver a lo largo y ancho de la provincia”.

Fuerte inversión en infraestructura escolar

Rodolfo Suarez además señaló que: “Esto va acompañado de una fuerte inversión en infraestructura escolar, vamos a trabajar con protocolos y con sentido común y todo será acordado en conversaciones con los directores para planear el mejor retorno posible”.

También comentó parte del diálogo que tuvo con los representantes de los gremios al decir: “Los celadores nos decían que van a tener más trabajo, ya que serán los encargados de poner alcohol, limpiar, cuidar del distanciamiento y demás, yo desde el Gobierno me comprometo a esforzarnos por igual para que empiecen las clases, les pido colaboración a las maestras y a los directores para que esto suceda”.

Personal docente y no docente será priorizado en la vacunación

“Les digo al personal docente y no docentes que están siendo priorizados en la vacunación, la próxima etapa es para ellos y todos los días trabajamos en estos temas”, sentenció el Gobernador.

Además Suarez aprovechó la oportunidad para felicitar a la población por los cuidados que tiene en su vida cotidiana: “Lo que ocurre en Mendoza es gracias a los mendocinos que se cuidan para tener una economía abierta y mantener las normas básicas de higiene. Yo invoco a todos los que somos responsables de la ecuación para que hagamos un gran esfuerzo y que el primero de marzo puedan comenzar la clases”.

Consultado sobre la obligatoriedad de la vacunación, Suarez aclaró: “”En primer lugar la vacunación no es obligatoria en la argentina para nadie, es una norma del gobierno nacional”.

Los alcances del decreto

Respecto al contenido del decreto que saldrá publicado afirmó: “Esto incluye el bono de los 54 mil pesos para estos gremios no incluye a poder judicial y casino porque no han presentado reclamos”.

A lo que el ministro Ibañez sumó: “Ante el rechazo del Sute de la propuesta paritaria, ahora por decisión del Gobernador por decreto se va incorporar esta suma de 54 mil pesos anual conjuntamente con el aumento del 20%. Concretamente es para personal docente y no docente, teniendo en cuenta que el reclamo ha sido fundado por entidades que abarcan a Sindicato Único de Celadores, Unión de Docentes Argentinos, ATE, UPCN con más docentes y no docentes autoconvocados. Tanto el gremio de Casino como el de Judiciales han rechazado la propuesta y sus representantes no han reclamado”.

Vacunas para el personal docente y no docente

“Respecto a la vacunación la información que tenemos desde la Nación es que hay esperanza de que lleguen muchas más dosis de la vacuna Sputnik V como también de otros vacunatorios y de a poco podemos ir aumentando la cantidad de personal docente vacunada. Apenas termine el personal de salud de vacunarse siguen los docentes”, dijo Suarez.

“Mendoza no puede comprar vacunas porque no hay mercado, hemos hecho las gestiones con laboratorios pero hoy dependemos de las vacunas que nos de la nación”, agregó el mandatario.

Controles en el ingreso a la provincia

Sobre los mendocinos que están regresando de sus vacaciones, el Gobernador dijo: “En cuanto a los que están llegando vamos a tratar de intensificar los controles al ingreso de la provincia y establecer un sistema para que lleguen con un PCR negativo, por ahora aumentamos los controles internos con test rápidos en distintos puestos que vamos a establecer”.

“Hay gente viniendo del sur de la Argentina y de la costa atlántica y no queremos que los casos se disparen, les recomendamos que los que lleguen tomen unos días de aislamiento y se presten a hacerse los controles”, finalizó Suarez.

Igualdad de condiciones para todos

A su turno, el director general de Escuelas, Jose Thomas, dijo: “El Gobernador, después de conversar con muchos docentes autoconvocados y con algunos gremios, como SUCEND y ATE, ha tomado la resolución de abonar en igualdad de condiciones el ofrecimiento de la paritaria a todo el personal docente y no docente de las escuelas, reconociendo que, en definitiva, son familias que necesitan de ese dinero para estar mejor durante este año”.

La visita del ministro Nicolás Trotta

“Esa es una decisión política importante y, la otra, trascendental, es la decisión política de dar clases presenciales este año y orientar todo el trabajo que estamos haciendo para lograr la mayor presencialidad posible. En ese sentido, el miércoles viene el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y uno de los temas de agenda a desarrollar será ese, no solo en la reunión de trabajo sino también ante el Gobernador, obviamente, teniendo en cuenta los cuidados que se requieren, con todo lo que se aprendió el año pasado, pero también evaluando con lo que viene pasando en el mundo y la necesidad de los chicos de volver a ese contacto presencial con la escuela, sobre todo en los sectores más vulnerables”, agregó el titular de la cartera de educación.

Las conversaciones con los gremios

Sobre cómo llegó el Gobierno a tomar esta decisión de incluir a todos por decreto, Jose Thomas contó: “Los sindicatos, en cuanto al tema salarial, planteaban que era una propuesta, si bien no ideal, acorde al momento de gran dificultad que se vive en Mendoza, Argentina y el mundo, y que veían como una gran injusticia quedarse afuera por un sindicato que, por cuestiones meramente políticas, había tomado la decisión de no firmar la paritaria. Por otro lado, también, se pidió y dialogamos bastante sobre el tema de la presencialidad y sobre la construcción de la misma con todos los sectores, lo cual nos parece de suma importancia, siguiendo lo que dijo el Gobernador acerca de escuchar a cada comunidad educativa, directivos docentes y celadores de cómo podemos hacer para llegar a la mayor presencialidad posible en las escuelas”.

Para finalizar, Thomas dijo que “El comienzo de clases está garantizado para el 1 de marzo, solo que pretendemos que sea con la mayor presencialidad posible, y que esta misma se dé el 10 de febrero con las trayectorias educativas más débiles, en cuanto a los chicos que estuvieron más desvinculados de la escuela en 2020, a fin de achicar esa brecha”.

La importancia del diálogo

Por su parte, Miguel Sosa, secretario General de SUCEND, comentó: “La reunión que mantuvimos con el Gobernador y los ministros ha sido justa. Suarez, a través de los petitorios de los distintos gremios, ha comprendido el mensaje. La pirámide comienza de abajo hacia arriba, y nosotros, con lo que ganamos, estamos por debajo de la línea de pobreza, algo que hoy el Gobernador entendió, y por decisión de algunos gremios que no entienden el mensaje, por problemas internos sindicales que a nosotros no nos interesa, llegamos a esto, pero la realidad es que el gremio de docentes nunca nos representó y nunca nos va a representar”.

“Por eso, nosotros, por medio del diálogo, hoy nos vamos tranquilos para avisarles a nuestras bases que el bono (anual de $54.000 pesos) lo van a cobrar, junto a todo lo que se planteó en distintas paritarias donde hemos estado presentes. Por ese lado estamos muy tranquilos, y nos vamos a preparar para comenzar las clases como corresponde, porque si bien hay derechos y obligaciones y nos están dando respuestas que realmente sirven, vamos a seguir luchando y trabajando para hacerle saber todas las cosas al Gobierno que, paulatinamente, nos está dando respuestas”, agregó Sosa.

“Nadie pensaba en una pandemia y, bueno, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, y a nosotros el bono nos viene muy bien. Hay muchos compañeros, incluso de otros gremios, que también lo plantearon. Estamos contentos, vamos a llevar la respuesta a las bases y, de ahí en más, continuaremos trabajando, pidiendo que Dios bendiga al Gobernador de Mendoza en esta gestión para salir adelante todos juntos”, finalizó Sosa.