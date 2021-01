Paredes derrumbadas y tribunas dañadas en clubes sanjuaninos tras el temblor

Atenas, Aberastain, Carpintería, Unión Deportiva Caucetera, Unión de Villa Krause, San Isidro, Peñaflor y López Peláez son algunas de las instituciones deportivas que sufrieron las consecuencias del sismo que sacudió a San Juan.

Paredes de block y adobe derrumbadas por completo. Tribunas y vestuarios con grietas por la magnitud del terremoto de 6.4 grados que azotó a SJ en la noche del lunes.

Llanto y preocupación en los dirigentes, que no saben como levantarán las estructuras de sus clubes dañados por el terremoto.

Aberastain, Carpintería, Atenas de Pocito, López Peláez Alto de Sierra, Unión Deportiva Caucetera, San Isidro y Peñaflor del departamento de San Martín y la casa del casero Unión de Villa Krause son algunas de las instituciones deportivas de SJ que fueron afectadas por el sismo.

“Gracias a Dios Carpintería está bien, se cayó el 70% de las paredes del club. Pero bueno lo material pasa, por suerte estamos todos bien de salud”, dijo consternado el presidente Juan Díaz.

Su vecino, Atenas de la Rinconada también lamentó derrumbes.

“La verdad que estoy muy triste, esto fue muy feo. La desesperación de las mujeres y niños. Recién me comunico con el club y se nos cayó toda la pared del lado Este. Ya pasó, lo importante es que están todos bien. Ahora hay que cuidarse de las réplicas”, relató el presidente de la institución Vicente Mancuso.

Defensores de Boca de Los Berros, que actualmente está jugando el Torneo Regional Amateur, no sufrió consecuencias de la tragedia.

Su presidente Carlos Romeu contó que la institución que Sarmiento está en perfectas condiciones, “gracias a Dios está todo en condiciones, no hemos sufrido daños en el club”.

El presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol Nacif Farías junto al vice Andrés Alderete hicieron un seguimiento de los clubes de todo el interior de SJ y sostuvo “hemos hecho un sondeo en las ligas del interior, ya que son cerca de 190 clubes y exceptuando algunos daños que sufrieron algunos clubes de Sarmiento, no fue un daño grande.

Unión de Villa Krause también tuvo que lamentar algunas rupturas, “la casa del casero tiene el techo un poco despegado, También hay alguna pared debilitada del gimnasio. Las oficinas del Gigante sufrió grietas en las esquinas”, manifestó preocupado el presidente del Azul Rony Peña.

El terremoto también afectó a los clubes del fútbol sanjuanino, no hubo víctimas peo sí daños considerables en lo material.

Fuente Diario El Zonda de San Juan