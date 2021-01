Con el empate 1 a 1 entre Gutierrez y Chacras se completó la 1ra fecha de la Liga

Con el empate entre Gutierrez y Chacras se completó la primera fecha del futbol vernáculo. Por otra parte desde la Liga le pidieron al gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez que habiliten la presencia de hasta 300 hinchas del club local para los partidos del presente torneo.

Liga Mendocina. Copa Guillermo Pereyra, 1ra fecha

Fadep 3 (Dellarrolle, Núñez, Juan Moyano) – Independiente 1 (Soria)

Godoy Cruz 0 – Gimnasia 2 (Morales, Guaquinchay)

Guaymallén 1 (Funes) Boca 1 (Jairo Pérez)

Maipú 1 (Mancinelli) – Huracán 3 (Barrionuevo, Ruggeri, Leiva)

Beltran 1 (Inostroza) – CEC 1 (Moyano)

Rodeo 3 (Barros 2, Guaquinchay) – Algarrobal 0

Talleres 2 (Acosta, Baldacini) – Argentino 0

Luján 1 (Bailo) – Palmira 4 (Navarro 2, Baez, Ponce)

Gutierrez 1 (Carmona) – Chacras 1 (Morillas)

Forma de disputa: Son 3 grupos de 6 equipos cada uno, clasifican los 3 primeros y el 4to mejor. Segunda fase, dos grupos de 5 equipos cada uno, los ganadores juegan por el titulo de campeón 2020 (aunque se esté disputando en 2021)

Próxima fecha

Maipú vs Fadep/ Huracán LH vs Godoy Cruz / Gimnasia y Esgrima vs Independiente Rivadavia/ Fray Luis Beltrán vs Gutierrez/ CEC vs Guaymallén/ Boca de Bermejo vs Academia Chacras de Coria / Luján vs Rodeo del Medio / Palmira vs Andes Talleres/ Argentino vs Algarrobal/

Primera B

Mayor Drummond 0 – Sportivo Banfield 1 (Ortiz)

Leonardo Murialdo 1 (Moyano) -Cicles Lavalle 1 (Arancibia)

Eva Perón 2 (Juncos, Sotelo) – Centro Deportivo Rivadavia 4 (Simionato 3, Córica)

El Porvenir 3 (Ortiz 2, Romero) –

SOEM Ferroviario 2 (Cruceño,- Obredor)

Libre: Barrio La Gloria

Forma de disputa: Todos contra todos, clasifican los 4 primeros, 1ro con el 4to, 2do con el 3ro en semis, los ganadores a la final por un único ascenso a Primera.

Próxima fecha:

Ferroviario – Eva Perón/ Rivadavia – Murialdo/ Lavalle – Drummond/ Banfield – La Gloria/ Libre El Porvenir

Grupo whatsapp Liga Mendocina/ Fotos: César Prensa Gutierrez