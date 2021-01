Emprendedoras textiles de Las Heras cuentan con sus talleres de costura

El programa de Emprendedurismo creció exponencialmente en este último año de pandemia. La idea del municipio es brindar trabajo genuino, rescatando el aprendizaje de diferentes oficios como una rápida salida laboral para sus vecinos

Las mujeres emprendedoras de Las Heras que se dedican, o quieren aprender, en el área textil, hoy cuentan con talleres de costura para desarrollarse. Esto gracias al programa de Emprendedurismo de la Municipalidad de Las Heras que hace poco más de un año inició sus actividades y ha crecido exponencialmente en esta época de pandemia.

La necesidad de una salida laboral, pero también las ganas de aprender y progresar en sus diseños textiles, han llevado a que las costureras de Las Heras sean cada día más, unan sus fuerzas y entusiasmo y, junto a la iniciativa municipal, encuentren una rápida salida laboral que reivindica el valor de los oficios.

De cuatro o cinco emprendedoras que se sumaron al proyecto a fines de 2019, en la actualidad son casi medio centenar de mujeres desarrollando sus creaciones textiles, sea en costura, diseño, sublimado o estampas. Y en sus módulos de aprendizaje se incorporan máquinas de coser y elementos textiles –desde telas hasta hilos, centímetros y agujas de todo tipo- para que puedan cumplir con sus objetivos y crecer en calidad y cantidad de prendas a coser.

Así es como, en la unión del aporte privado y público, este programa logró inaugurar un taller municipal de costura en Uspallata. Y continuará abriendo más espacios en los diferentes distritos del departamento.

“Hace dos años empezamos con los microemprendimientos”, recordó Daniel Orozco, intendente de Las Heras, durante un encuentro con las costureras. “Y con ellas arrancamos a fines del 2019, cuando les dimos las remeras para que hagan para las Escuelas de Verano”, completó la idea y sobre estos tiempos de pandemia, afirmó: “Estamos reactivando este programa, no sólo en costurería sino también en talabartería, carpintería, panadería, entre otras cosas. Y lo estamos logrando gracias a la gente, porque aporta el trabajo, el tesón, la fuerza y, en líneas generales, las ganas de salir adelante”.

En concreto, son actualmente 43 emprendedoras que cuentan con 23 máquinas, tres estampadoras y sublimadoras y tres cortadoras, que asisten a los módulos textiles en distritos como Uspallata, El Plumerillo, Borbollón, Algarrobal, Panquehua y El Zapallar.

En pandemia confeccionaron las camperas para los paleros del área de servicios públicos y limpieza. Uno de sus más recientes desafíos fue coser 260 banderas para los festejos por el 150° aniversario de Las Heras que se cumple el próximo domingo 31.

Bety Bruno tiene 53 años y 34 de costurera. Vive en El Plumerillo con sus tres hijos, es jefa de hogar y cuando se enteró del programa textil municipal no dudó en incorporarse.

“Tenemos un grupo muy lindo con todas las chicas de los distintos distritos, todas estamos contentas, todas tenemos trabajo, le agradecemos mucho al equipo de la Municipalidad por acordarse de las mujeres, y de las mujeres que somos cabeza de familia y muchas veces no podemos salir a trabajar porque tenemos hijos, y entonces en casa podemos dedicarnos a esto que es lo que nos gusta”, expresó mientras al intendente Orozco revelaba la cantidad de veces que se ha pinchado los dedos con las agujas de coser. Y él, en su rol de médico, le retrucaba: “A mí también me ha pasado, pero en la sala de operaciones”.

Las capacitaciones que el municipio brinda a las emprendedoras textiles son de las más variadas, desde sublimados hasta reconocimiento de tela o calibrado de máquinas y módulos de cortes.

En el grupo de emprendedoras textiles hay mujeres con experiencia, como Bety, y otras que debutan como la uspallatina Mariela Barrera. A sus 50 años no puede disimular su entusiasmo por aprender este oficio y convertirse en una verdadera costurera. “Cosía particular, hacía arreglos chicos, siempre me gustó y esta es una oportunidad única, no sólo para trabajar de esto sino para perfeccionarme y progresar en lo textil”, sostuvo Mariela y observaba con atención cómo Bety se desenvolvía en los pedales y el regulador de hilos, sentada en una de las máquinas de coser del taller de costura de Uspallata.

Este taller se hace realidad también gracias al aporte de un vecino del Valle, Juan Ruiz Díaz, quien se dedica al mundo del diseño textil desde hace años y decidió poner sus máquinas de coser en manos de estas mujeres lasherinas.

“Desde que nació el proyecto de talleres textiles, quisimos acompañar la idea del municipio en el crecimiento de trabajo y de generación de trabajo prestando maquinaria para poder desarrollar mano de obra en la parte textil para la zona de Alta Montaña. El objetivo central es crear trabajo, transmitir oficios y fortalecer con esto nuestra cultura y sentido de pertenencia”, afirmó Juan.

Los interesados en sumarse al programa de Emprendedurismo de la Municipalidad de Las Heras pueden acudir a la Dirección de Desarrollo Económico (San Miguel 1475), de lunes a viernes de 8 a 13 horas; debido al protocolo Covid, deben comunicarse al 4129694 para agendar la cita.



