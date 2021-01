Mendoza: nuevas funciones para disfrutar en el Cine Universidad

Desde este jueves 28 de enero, a las 21, se proyectará “De Repente, el paraíso” del director, guionista y actor palestino Elia Suleiman. En tanto que el 4 de febrero se estrenará “Hermanas de los Árboles”, el documental de Camila Menéndez y Lucas Peñafort.

Despues de reabrir sus puertas a mediados de diciembre tras 9 meses sin actividad, el Cine Universidad –ubicado en la Nave UNCUYO- regresa con nuevas funciones. El público podrá disfrutar de las películas cumpliendo todos los protocolos vigentes.

De este jueves 28 al domingo 31 de enero, a las 21, se exhibirá “De repente, el paraíso” del director, guionista y actor palestino Elia Suleiman. Se trata de una comedia con tintes dramáticos estrenada en febrero de 2020 y galardonada en el Festival de Cannes con una Mención especial y con el Premio FIPRESCI.

En tanto que el jueves 4 y hasta el domingo 7 de febrero se estrenará, también a las 21, “Hermanas de los Árboles”, el documental dirigido por Camila Menéndez y Lucas Peñafort. La cinta fue reconocida en el Festival de Málaga con el Premio del Público 2020, y con el DOCSMX, el Premio Especial de la Crítica, en México, entre otros.

La historia de la película es protagonizada por mujeres de un pueblo en Rajastán – Piplantri – India, donde una comunidad salva la vida de sus niñas plantando 111 árboles por su nacimiento.

Las entradas se pueden adquirir en la boletería de la Nave (Maza 250, de Ciudad) el mismo día de la función, desde las 20 o también por www.entradaweb.com. Tienen un valor de 150 pesos.

Protocolos y normas a tener en cuenta

Teniendo en consideración los protocolos vigentes aprobados para las actividades en espacios culturales con público dispuestos por la provincia de Mendoza, y supervisado por el Comité Epidemiológico de la UNCUYO, desde la Nave UNCUYO se habilitará la Sala Verde con las siguientes precauciones:

Ingreso al espacio: el público asistente será controlado previamente con medición de temperatura y se proveerá de alcohol en gel para higienizar

En la fila de ingreso se deberá respetar una distancia mínima de 2 metros entre cada persona.

Asistencia reducida del público: las butacas estarán demarcadas de forma intercalada asegurando el distanciamiento social.

El uso de tapabocas será obligatorio antes, durante y después de la función.

Al término de la proyección, se respetará de la misma forma la salida con distanciamiento y circulación.

Sobre “De repente, el paraíso”

El director Elia Suleiman viaja a diferentes ciudades del mundo en busca de similitudes con su tierra natal, Palestina. También puede decirse que Suleiman huye de Palestina buscando un nuevo hogar, tan solo para darse cuenta de que Palestina parece estar siguiéndole, sin importar el sitio al que vaya. La promesa de una nueva vida pronto se convierte en una comedia llena de errores.

Acerca de “Hermanas de los Árboles”

Entre las tierras áridas de Rajastán, rodeado de minas de mármol, hay un oasis: un pequeño pueblo llamado Piplantri, donde las mujeres ya no tienen miedo de dar a luz a una niña. Desde 2005, cada vez que nace una niña en Piplantri, se plantan 111 árboles en su nombre para celebrar la ocasión. Un hombre llamado Shyam Sunder Paliwal perdió a una hija de 16 años y decidió plantar un árbol en su memoria. En su dolor, no podía creer que a veces las personas pudieran poner fin a la vida de su propia hija, sólo por razones económicas. Entonces se dio cuenta de que los árboles deberían plantarse no para conmemorar la muerte, sino para celebrar la vida de todas las niñas. Y así nació la idea: convenció a los aldeanos, uno a la vez, de que la base de un futuro brillante era cultivar árboles, cuidar el agua y educar a las niñas.

“Hermanas de los Árboles” retrata íntimamente la vida de las mujeres de Piplantri, los cambios positivos y también los desafíos que enfrentan. Las mujeres valientes como Kala, que es la aliada de Shyam Sunder Paliwal, dieron el ejemplo de empoderamiento al mostrar que es posible trabajar fuera de la casa y obtener ingresos propios. O Bhavari, una mujer fuerte y alegre en sus casi 40 años, que no pudo terminar la escuela primaria, pero está criando a su hija Nikita apoyando su educación y su sueño de convertirse en doctora algún día. O Leela, una joven madre que está plantando árboles en nombre de su niña recién nacida y con este simple gesto, abriendo una gama de posibilidades para su futuro. Son las historias cotidianas de un proyecto que ya ha cambiado sus vidas para siempre.

El documental cuenta con producción de Victoria Chales, El descanso del oso, Sintagma Cine por Argentina y de Roopa Barua (Kahini Media) productora asociada por India.

Para ver el trailer