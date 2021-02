Clases presenciales con cambios y nuevos protocolos para volver a la escuela en Mendoza

El titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), José Thomas, dio inicio al ciclo lectivo 2021 y adelantó detalles acerca de los nuevos protocolos para el regreso a clases presenciales. La totalidad de los cambios se conocerán el próximo 12 de febrero durante la asamblea del Consejo Federal de Educación.

“Nadie puede decir que no los tenemos. Tenemos protocolos y son los que nos permitieron abrir 750 escuelas en noviembre y en diciembre del año pasado. Con esos mismos protocolos podríamos abrir hoy el 100% de las escuelas que es lo que va a ocurrir el 10 de febrero cuando regresen los estudiantes con trayectorias débiles”, expresó Thomas.

Luego, se refirió a los nuevos protocolos que se darán a conocer a fines de la semana próxima y adelantó que serán “mucho más sencillos” y que se basarán en cuatro aspectos fundamentales: distanciamiento, barbijo, higiene y unidad geográfica menor, uno de los grandes cambios.

“Unidad geográfica menor es el elemento novedoso del nuevo protocolo. Este implica que ya no se va a abrir y cerrar por provincia, ni siquiera se hará por municipio, a veces será sólo por escuela. Esto no quiere decir que cada institución va a elegir si abre o no, sino que cada director debe armar su hoja de ruta porque la presencialidad se va evaluar permanentemente”, explicó el funcionario. En criollo, continuará funcionando el “semáforo” que mide el nivel de contagios (bajo, medio alto) y a partir de allí, se determinará si una comunidad educativa en particular debe continuar con las clases de manera virtual durante un período de tiempo, mientras que el resto de los colegios continuarán abiertos. El objetivo es el ya planteado por el Gobierno provincial y nacional: tener la mayor presencialidad posible.

“Después hay una segunda parte que es la operatividad pedagógica. La venimos trabajando en jornadas desde julio. Hay distintos escenarios posibles y tenemos varias fortalezas, por ejemplo, ya tenemos un banco de buenas prácticas para entender las mejores metodologías pedagógicas para utilizar en la alternancia que es lo más complejo que nos va a tocar vivir en algún momento”, dijo.

“Entonces, el formato que se va a proponer es el mismo que se propuso en la resolución de julio del año pasado. Hablamos de tres opciones: presencialidad, alternancia y no presencialidad. Espero que la tercera llegue bien tarde o que no llegue nunca a Mendoza porque creo que la presencialidad absoluta puede ocurrir”, sumó.

Otro elemento nuevo en los protocolos es que si alguna escuela decide que es conveniente que algún curso utilice el zoom del edificio porque quiere más presencialidad y ese espacio lo permite, el director/a puede tomar esa determinación. “La casuística es enorme y lo tiene que armar cada director. La resolución probablemente también autorice a utilizar salones de la comunidad que queden cerca del colegio siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad necesarias. Entonces, si tengo una escuela con un polideportivo o un salón municipal cerca, podré utilizarlo para la presencialidad total de algún curso”, detalló Thomas.

En cuanto a la alternancia, el titular de la DGE resaltó que dependerá exclusivamente de la matrícula de cada institución. “Puede ser por días, por semanas o sin alternancia porque tampoco tenemos la obligación de aplicarla. Si un director/a entiende que lo mejor para su comunidad son dos días a la semana o la semana completa, podrá determinarlo. Con esto quiero decir que no habrá una disposición unánime al respecto, eso lo vamos a resolver con los directores y supervisores que deben ayudarlos y apoyarlos. Tenemos que tratar de respetar la franja horaria completa, pero eso vendrá estipulado en la resolución”, cerró.

El resto de las modificaciones a los protocolos que estarán vigentes para el inicio de clases estipulado en marzo, serán divulgados el 12 de febrero. Luego, Mendoza publicará una resolución propia al respecto con modificaciones si es que son necesarias.

Fuente: Sitio Andino