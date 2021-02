San Martín y FADEP ya conocen sus rivales para los play off del Regional Amateur

San Martín ganó en su cancha 5 a 0 a Deportivo Bown, terminó primero y en su cancha recibirá a Alianza de Villa Mercedes. FADEP vencio a Quiroga 3 a 1 fue el mejor segundo y definirá en San Juan con Juventud Alianza.

Los goles del Chacarero fueron obra de Leandro Roggerone a los 43 y Jesús Vera a los 46, en el complemento marcaron Juan Manuel Ferreyra a los 11, Salvador a los 12 y Caballera a los 18.

Por su parte FADEP en Russell abrió el marcador a los 27 minutos con tanto de Federico Bruno y a los 45 aumentó de penal Osvaldo Miranda. En el segundo tiempo, a los 17 descontó para Sport Club Quiroga Gonzalo Rodriguez de penal y a los 46 dio cifras definitivas para el 3 a 1 Juan Moyano.

Regional Amateur

San Martin 5 (Roggerone, Vera, Salvador, Ferreyra, Caballero) – Deportivo Bowen 0

FADEP 3 (Bruno, Miranda, Moyano) – S.C. Quiroga 1 (Rodriguez)

Clasificado San Martin a la próxima ronda, primero en el grupo y también FADEP como el mejor segundo de los tres grupos.

Play off a partido único:San Martin vs Alianza Futbolística de Villa Mercedes en el EsteJuventud Alianza vs FADEP en la provincia de San Juan.