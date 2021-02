Futsal: UNCuyo es de Primera

Cementista C se bajo de la máxima categoría y asciende la U.

Vuelve un histórico. Un fundador de nuestra federación. ¡¡¡Sí, señores!!! Universidad Nacional de Cuyo retorna al círculo máximo del futsal mendocino.

El equipo universitario fue confirmado en reemplazo de Cementista C, que por decisión de los dirigentes del club lasherino, deja su plaza y jugará en la Primera B.

Cementista C había ascendido en el 2019 cuando ganó el Apertura frente a San José y alcanzó a jugar sólo un partido en la máxima división, la primera fecha del frustrado Apertura 2020.

Fue unos días antes que la Pandemia nos encerrara a todos. La UNCuyo, que desde el 2019 tiene a Eduardo Strugo (uno de los técnicos más capacitados de la provincia) fue finalista del Clausura de aquel lejano 2019, partido que perdió con Gimnasio 1, y el que más punto sumó a lo largo de la temporada.

Ese éxito lo llevó a jugar una reválida con Regatas B (la que perdió) y le sirvió ahora para ser el que reemplace al equipo C de Cementista.

“Es una alegría. Una sorpresa. La verdad que no esperábamos que se diera de esta manera. Uno siempre quiere que el mérito deportivo sea en la cancha, pero creo que igual ese mérito lo tuvimos en todo el 2019 en dónde fuimos el equipo que más puntos sumó a lo largo de los dos torneos. Un equipo que estuvo consolidado y a la altura de las circunstancias y que por esas cosas que tiene el mismo deporte no consiguió el ascenso. Esta situación no quita mérito por todo lo hecho y todo lo que venimos haciendo desde hace tiempo. Ahora tenemos por delante un gran desafío y una alegría enorme por poder volver a poner a la Universidad en una categoría en la que estuvo mucho tiempo”, cuenta Ernesto Marcozzi, quien es el coordinador de la rama en el club universitario.

De cara al 2021, el equipo ya había sumado refuerzos entre quienes se encuentra Nahuel “Pepe” Parada, múltiple campeón Argentino con la selección de Mendoza y que dejó había dejado Jockey con la intención de retirarse de la actividad, pero al que le volvió a picar el bichito de la competencia.

De esta manera, los equipos que jugarán en la máxima categoría son Regatas A, Jockey A, Talleres A, Cementista A, Municipalidad de Luján, CUC, Don Orione, Gimnasio 1, Municipalidad de San Martín, Municipalidad de Maipú, Regatas B, Club Alemán B, Godoy Cruz, Cementista B, Jockey Club B, COP A, Ujemvi A, Don Bosco A e Independiente Rivadavia A.

En la B quedaron entonces, San José, Cementista C, Alemán A, Villa Hipódromo, Covimeni A, Martín Zapata, Alianza Gllén, Jockey Club C, Coquimbito A, Regatas C, Goretti, Nicolás Ojeda, Sanidad, Gral. San Martín, Banco Nación A, La Colonia, Mun. Junín, Godoy Cruz B, Supe y Talleres B.



Fotos: Futsal UNC