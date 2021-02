Este domingo “Las Heras te enamora” en el Parque de la Familia

Se trata de la iniciativa del municipio lasherino de vincular gastronomía, emprendimientos y artesanías locales y shows musicales en espacios verdes del departamento en el mes del amor.

En el Día de San Valentín, el último día del evento “Las Heras te enamora” tendrá lugar este domingo de 19 a 23 horas en el Parque de la Familia, Boulogne Sur Mer y Almirante Brown de El Challao, una propuesta de gastronomía, stand de artesanos y emprendedores locales y show musicales de artistas lasherinos.

Recordemos que el viernes pasado dicho encuentro comunitario fue suspendido por mal tiempo, este sábado se disfrutó a pleno en el pulmón verde lasherino y esta tarde de domingo, en el Día de San Valentín, será el último día del encuentro social y cultural para toda la familia.

Olga Marrone vino con sus dos hijos dos reposeras y una canasta de sanguches de milanesa. ” No sabía del evento, pero escuché la música y como el día está agradable nos vinimos a pasar la tarde al Parque de la Familia. Como lasherina me encanta que tengamos actividades recreativas en las plazas y lugares verdes, me hace bien y creo que a todos los vecinos nos distrae y relaja”.

Bajo la estricta aplicación de los protocolos previstos por la pandemia, la gente puede deleitarse en el Parque de la Familia con la gastronomía de los foodtrucks que llegan con paletas heladas a base de leche condensada, sándwiches de vacío a la llama, waffles dulces y salados y helados para matizar el verano, tragos con vino, comida para celíacos y cerveza tirada artesanal hecha en Las Heras.

“Estamos contentos que nos hayan llamado desde el municipio, estos espacios son ideales para lo que ofrecemos nosotros. Este fin de semana venimos con siete de los 30 foodtrucks que componen la asociación, con gastronomía que sabemos que gusta, y que en este tipo de eventos al aire libre atrae gente”, destacó Pablo Ryan de AMEGAM, la Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil.

El espíritu de los 150 años de creación del departamento son el marco que le da vida a este encuentro, por eso, tanto ayer como hoy los artistas lasherinos que forman parte del dossier cultural del departamento animan el encuentro y acompañan a la gente con buena música e interpretaciones.

Los artistas lasherinos del encuentro son, Lucas Bello, Caporales San Miguel, Fabián Silva, Gustavo Páez, El ladrón de sueños, Diego Bello, Gustavo Anthony y Natalia Ponce.

La participación de los emprendimientos y artesanías lasherinas no pueden faltar por eso el que se acerque esta tarde encontrará más de 10 stand de productos a precios accesibles y de buena calidad. Desde dulces caseros, aceitunas envasadas como así también estará presente la artesanía en madera y de vitrofusión.

Patricia Frías, emprendedora textil lasherina dijo al respecto que ” mis productos de mi emprendimiento lo empecé el año pasado y gracias a estos encuentros comunitarios de la Municipalidad de Las Heras puedo dar a conocer mis trabajos y si bien es una vocación me da posibilidades de salida laboral”.