Sobre la reforma de la Constitución de Mendoza

Declaración del Partido Justicialista de Mendoza



El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Mendoza a través de su mesa directiva, con la participación de Intendentes, Legisladores Nacionales, Presidentes de Bloques legislativos provinciales de nuestra fuerza suscriben la presente declaración en relación al Proyecto de Reforma de la Constitución Provincial elevado por el Poder Ejecutivo:









En primer lugar queremos dejar claramente planteado que, desde nuestra visión, el Poder Ejecutivo Provincial no promueve un dialogo directo con las fuerzas políticas y sociales de la Provincia para debatir temas centrales de la vida cotidiana de los mendocinos









El gobierno local se maneja en soledad y no gestiona los consensos necesarios para garantizar cambios institucionales y acuerdos programáticos. Se han tomado medidas que han conseguido hasta ahora sólo una seguidilla de fracasos en temas estructurales para Mendoza y luego, ante cada avance fallido, se ha buscado culpables ajenos, lo que parece mucho más una estrategia electoral evidente que una vocación real por lograr transformaciones necesarias para nuestro pueblo.







En este marco se inscribe la decisión de promover una reforma constitucional por parte del Poder Ejecutivo, totalmente alejada de las demandas de la sociedad, que deja afuera los problemas cotidianos de las mendocinas y mendocinos, y cuyo objetivo supuestamente se centra en disminuir el gasto público pero que analizada en profundidad deja entrever que, de ser apoyada, no solo no cumpliría con ese objetivo sino que además generaría un daño a la vida institucional de la provincia.



Coincidiendo con otras fuerzas políticas, como el Partido Demócrata y Protectora, que han definido su rechazo a la reforma creemos que las iniciativas propuestas no redundarían en un disminución del gasto político y por el contrario perjudicaran la representación de minorías debilitando los sistemas de control legislativo que permitieron echar luz a casos de corrupción en la gestión, como fue en el caso de Vialidad Provincial, promoviéndose un proceso de búsqueda de la suma del poder público que parece animar al Poder Ejecutivo Provincial







Finalmente a fin de promover un límite real al gasto publico relacionado con la representación política, promoveremos que nuestros bloques de legisladores provinciales presenten una propuesta de enmienda de un solo artículo de la Constitución de Mendoza de acuerdo con la modalidad determinada en el art 223° de la misma a fin de establecer un límite máximo para el presupuesto de las cámaras de Senadores y Diputados con un tope como porcentaje del presupuesto general de la provincia