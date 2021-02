Reforma Constitucional, son una máquina de impedir

La misma fotografía, los mismos argumentos, la misma metodología.

No importa cuál sea la propuesta que desde el Gobierno Provincial se haga, la respuesta será la misma; no estamos de acuerdo, no es el momento adecuado, no están dadas las condiciones, hay temas más importantes… las excusas son incontables, todas las que se puedan ocurrir, pero en rigor de verdad lo único que moviliza al Peronismo local es oponerse y estar en contra porque al al PJ no le interesa Mendoza.

Este nuevo episodio de la serie “El Peronismo se opone” alcanza al desarrollo institucional de la provincia, porque rechazar el proyecto de reforma constitucional es rechazar el ahorro y el equilibrio fiscal, es rechazar la autonomía municipal, es rechazar la limitación de las reelecciones y también la representación departamental en el cuerpo legislativo, entre otras tantas modificaciones que propone el texto enviado por el Gobernador Suarez.

En definitiva, lo que hace el Justicialismo es impedir que los mendocinos se manifiesten, a través del voto, si están o no de acuerdo en reformar la Constitución. Le ponen una mordaza al pueblo de Mendoza. La legislatura no la reforma, sólo declara la necesidad y la gente finalmente es la que decide.

Con esta decisión lo único que el peronismo mendocino busca es mantener el statu quo que le da la política, son los abanderados de los cambios y las reformas estructurales -claro desde la dialéctica solamente- pero practican el gatopardismo a ultranza.

Cambiar para que nada cambie ha sido una constante, desde épocas inmemoriales cuando Celso y Paco des manejaron la Provincia.

Firmado Comité Provincial UCR Mendoza