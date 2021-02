Reclamo de los profesionales de la salud, apoyo masivo de los mendocinos

Una nueva medida de fuerza de los profesionales de la salud marcó la semana de carnaval. Fueron tres días de paro con una masiva concurrencia de los mismos al nudo vial donde visibilizaron la protesta con carteles, cánticos y pancartas alusivas a la crítica situación laboral que atraviesan, agravada por el contexto de pandemia.

La secretaria general de AMProS, Dra. María Isabel Del Pópolo, se refirió en diálogo con CuyoNoticias a lo que están viviendo los profesionales de la salud y dijo: “le pregunto al señor gobernador: “¿Usted vive con 26 mil pesos, sus ministros?…”

La Dra. Del Pópolo, remarcó los motivos del paro y desmintió las declaraciones efectuadas por Oscar Sagás. “El personal de salud se siente mal porque el Gobierno no lo respeta, no le interesa si está trabajando en condiciones, si tiene los insumos que corresponden. Están preocupados sólo acerca de si hubo mayor o menor acatamiento y eso es lo inaceptable: el Ejecutivo ve que hay un paro porque la gente está pasándola muy mal y no puede cubrir sus gastos básicos a pesar de haber dejado su vida en esta pandemia.

Dra. María Isabel Del Pópolo – Secretaria General de AMProS

“Las imágenes que llegan son elocuentes: hubo un alto acatamiento. Las bases son quienes nos van marcando qué están dispuestas a hacer y si el Gobierno sigue con esta sordera patológica, el paro se irá profundizando e incrementaremos otras acciones de fuerza. Creo que el Ejecutivo tiene que reaccionar, porque no puede seguir jugando a chicanear el paro”.

Profesionales de planta, prestadores, contratados y bajo cualquier otra modalidad precarizante, unieron sus voces en el Nudo Vial (principal ingreso a la ciudad de Mendoza) y entregaron más de 3.000 folletos para manifestar a la sociedad “la burla a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno. Cobramos 26.000 pesos, menos 4.500 de monotributo. ¿Al gobernador y a la ministro, les parece bien que nuestro sueldo esté casi un 60% por debajo de la canasta básica? Nos estremecen los aplausos encendidos y las bocinas de los autos de la comunidad. Fue muy emocionante y es lo único que nos genera ganas de luchar”, sintetizaron.

Abigail Moreta Bioquímica – Citogenetista

Por su parte, Claudia Iturbe, secretaria Adjunta de AMProS, concluyó: “La mentira del doctor Sagás es decir que el paro ha sido totalmente bajo, de un 8%, cuando se afectó todo lo programado y no hay cirugías en la provincia, solo se atienden urgencias y emergencias y la indignación de los profesionales surge ante un gobierno soberbio y sordo. No quieren sentarse a dialogar con nosotros.

“Que entiendan que los profesionales no tienen nada que perder, lamentablemente. Arriesgan su vida y la de su familia e incluso han atendido a sectores que se quedaron en sus casas como es el caso de los políticos. A pesar de ello, los políticos han recibido mucho aumento. Las diferencias se acrecientan cada vez más, pero sepan que no bajaremos los brazos y seguiremos luchando por una salud de calidad para los mendocinos”.