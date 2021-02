Destinan 5.000 dosis para vacunar a 308 geriátricos y centros de diálisis

El acto formal de inicio a la vacunación Covid-19 en geriátricos en la provincia de Mendoza fue este lunes. Comienza una nueva etapa teniendo en cuenta que en la primero dos meses se vacunó a 15.000 personas todas vinculadas con el sistema de Salud.

Ahora se espera pasar a una segunda etapa también con personas vinculadas con la prestación de Salud que tendrán que anotarse porque son profesionales que desempeñan su actividad en forma independiente y no en relación de dependencia.

Dispusieron 5.000 dosis para llegar a 308 instituciones geriátricas y centros de hemodiálisis y hogares de personas con discapacidad en todo el ámbito de la provincia de Mendoza.



Está previsto que se inmunice a los adultos mayores en forma voluntaria, también se hará un cronograma escalonado para que el personal de los geriátricos reciba la vacuna.



Hoy comenzó un registro para que mayores de 70 años puedan pedir un turno para recibir la vacuna contra el Covid-19.



Consultada, la ministra Ana María Nadal, explicó: “Comenzamos con la campaña de vacunación en geriátricos, tal como lo habíamos anunciado el viernes. De estas 23.000 dosis que llegaron de laboratorios Astra Zeneca, 5.000 de ellas las hemos destinado a inmunizar a los adultos mayores y personal de geriátricos, que comprenden a esta población”.







Cada institución será informada del día, lugar y hora de la vacunación, y se utilizará una estrategia similar a la campaña antigripal, teniendo en cuenta que quienes permanecen en instituciones no tienen que registrarse porque serán vacunados a partir del relevamiento ya realizado por el Ministerio de Salud de Mendoza.





Inscripciones on line y el funcionamiento de la página web oficial



Sobre el tema la ministra de Salud de Mendoza a contrario de las expresiones en las radios de la Capital mendocina quienes apuntaron que no podían conseguir el turno, Nadal señaló “Desde anoche tenemos anotados 25.000 personas con solicitud de vacunar. Hemos estado chequeando de forma permanente la página y no hemos tenido registros de colapso. La semana que viene empezamos a vacunar a quienes se inscribieron (aunque no señaló cual será el criterio de selección u orden). Mayores de 70 años tenemos unas 210.000 personas en la Provincia y hoy tenemos una disponibilidad de 18.000 vacunas. Entonces, pedimos que nos permitan organizarnos porque queremos tener una campaña de vacunación continua. Con esto quiero decir que las personas preinscriptas van a recibir un turno devuelto, y lo vamos a ir haciendo a medida que tengamos vacunas, esto es un plan de vacunación para organizarse”.



“Las vacunas chinas ya tienen la aprobación de emergencia en la Anmat (SIC) e iremos poniéndolas a disposición a medida que tengamos. Estamos esperando el mismo promedio de vacunas que llegan a Mendoza en cada tanda”. confirmó Nadal.