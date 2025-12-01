Paso Cristo Redentor Habilitado

Planta Uno suma nuevas experiencias gastronómicas únicas

El mercado incorpora propuestas inéditas en Mendoza: açaí amazónico, carnes ahumadas al estilo Texas, un espacio Thermomix, opciones para disfrutar todo el año.

Acai Brasil Argentina en Mendoza 2Planta Uno, el mercado gastronómico y paseo de compras de Godoy Cruz, continúa renovando su oferta con propuestas que llegan por primera vez a Mendoza. En plena temporada de despedidas y celebraciones, el histórico predio de los ex Talleres Metalúrgicos Pescarmona vuelve a consolidarse como punto de encuentro bajo el concepto “Tu plan es UNO”, con bares, pizzerías, restaurantes, cafeterías de especialidad y cocinas del mundo.

Acai Brasil Argentina en Mendoza 1Entre las nuevas incorporaciones se encuentra Açaí Brasil Argentina, pionera en traer al país el auténtico açaí amazónico. Su menú incluye bowls y smoothies elaborados con pulpa 100% real, un superalimento rico en antioxidantes, minerales y vitaminas. Es una opción vegana, sin TACC ni grasas trans, que puede disfrutarse a cualquier hora del día y combinarse con frutas tropicales, granola artesanal o toppings ilimitados. Para el verano, sumarán cocos reales con sorbete, un clásico de las playas brasileñas.

La charcutería Salamanca también amplió su propuesta dentro del mercado. Junto a La Linqueñita, marca liderada por el maestro quesero Gustavo Schiavi, inauguró un espacio de degustación pensado para explorar quesos tradicionales, de autor y variedades poco habituales, maridados con vinos, panes artesanales y productos regionales.

Próximamente se sumará Human Smoked Meats, un restaurante especializado en carnes ahumadas al estilo Texas. En una estructura especialmente montada en el sector exterior, ofrecerá cocciones lentas y técnicas “low & slow” con maderas como roble y algarrobo. Entre los cortes destacados habrá brisket, costillas y pulled pork.

Thermomix 1Reforzando el perfil gastronómico del predio, Thermomix, el robot de cocina alemán que crece en los hogares argentinos, abrirá un local propio en Planta Uno. Funcionará como showroom y centro de formación con demostraciones, talleres y capacitaciones para nuevos agentes.

En diciembre, Planta Uno vuelve a ser sede de Flor de Feria, con microferias los fines de semana del 6 y 13, y una edición navideña del 19 al 21. También habrá funciones del espectáculo “Picardías en Navidad” de Circo Panchito, los días 12, 13 y 14. A esto se suma el ciclo de sunsets del Vigil Wine Club, con música en vivo y degustaciones.

trilogia finca bandiniFinca Bandini presenta “Los Muros 102 Años” y su trilogía

Las marcas presentes

Planta Uno - Verano 2025 - 2Planta Uno reúne más de 30 propuestas gastronómicas y comerciales: Açaí Brasil Argentina, Arabian Food, BBC, Bröd, Chipirón, Criolla, Ground, Human Smoked Meats, Innamorato, La Taquería, Mendocina Cocina, Mona Pizza, Olive Gluten Free, Panko Sushi, Pizzería Popular, Punto Healthy, Salamanca, Shelby Cafetería, Vigil Wine Club, Waki Meet Coffee New Garden, Thermomix, Ana Simionato, Librería de los Confines, Casa Botánica, Condor Wear, La Mercantil Andina, Nikki Salón, Vita Mods y Autódromo Virtual Mendoza.

Sobre Planta Uno

Planta Uno es un mercado gastronómico y paseo de compras que reúne más de 30 propuestas de emprendedores y empresarios locales. Ubicado en el emblemático predio de los ex Talleres Metalúrgicos Pescarmona, en Godoy Cruz, ofrece un espacio moderno y accesible, con ingreso por Ceretti 244 y estacionamiento para 300 autos. Abre de lunes a viernes desde las 8:00 y los fines de semana desde las 9:00.

