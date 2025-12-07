Alerta por protocolo ante el avance del mildiu en San Juan

Las autoridades agrícolas de San Juan emitieron una alerta por el rápido avance del mildiu ( peronospora) en la vid, impulsado por días de humedad elevada, lluvias frecuentes y temperaturas suaves. El Ministerio de Producción activó un protocolo de acción y pidió a los productores reforzar controles y cuidados para evitar daños mayores.



Condiciones que favorecen la enfermedad



La combinación de humedad relativa alta, presencia constante de rocío y precipitaciones intermitentes generó un escenario ideal para que el patógeno Plasmopara vitícola se multiplique con rapidez. Esta enfermedad, conocida como Peronospora o mildiu, afecta a todas las partes verdes de la vid y puede comprometer desde los brotes más nuevos hasta los racimos en formación. Cuando el ambiente se mantiene mojado por varias horas consecutivas, el ciclo de infección avanza sin freno y aumenta la probabilidad de pérdidas severas.



Síntomas visibles en hojas y racimos



Las primeras señales incluyen las llamadas “manchas de aceite” en la superficie de las hojas. Son áreas amarillentas que destacan incluso a simple vista y alertan sobre la presencia del hongo. En el envés, aparece una efusión blanca y algodonosa, típica del mildiu. Si la infección llega a los racimos en desarrollo, las bayas se momifican. Este daño, además de ser irreversible, afecta la cantidad y la calidad de la futura cosecha, generando un impacto económico que se extiende a más de una temporada.



Llamado oficial a intensificar el monitoreo



Por este motivo, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos pide incrementar la frecuencia del monitoreo en todos los viñedos. Sugiere revisar cada parcela con especial atención en los sectores que hayan sufrido episodios previos de mildiu. La detección temprana es clave. Permite actuar antes de que la enfermedad se expanda y reduce la necesidad de intervenciones más intensas y costosas. También recomiendan programar recorridos adicionales luego de días húmedos, ya que ese es el momento en el que suelen aparecer los primeros indicios.



Uso estratégico de fungicidas autorizados



El protocolo remarca que las aplicaciones de fungicidas deben planificarse con precisión. En tiempos de riesgo elevado, los tratamientos preventivos son la herramienta más eficaz para formar una barrera protectora. Si el productor encuentra síntomas iniciales, la intervención curativa debe realizarse de inmediato y con productos aprobados por la normativa vigente. Las autoridades insisten en que cada aplicación debe ser indicada por un Ingeniero Agrónomo matriculado, quien definirá el principio activo, el momento exacto y la dosis adecuada según el lote y el estado de la vid. Esta prescripción profesional no es solo un requisito legal: es la forma más segura de evitar fallas en el control y minimizar residuos indeseados.



Buenas prácticas culturales como defensa principal



Además del manejo químico, el protocolo destaca la importancia de las buenas prácticas culturales. Una canopia aireada, lograda mediante poda y conducción de la planta, reduce la humedad interna del follaje. Esto limita la circulación del patógeno y dificulta su reproducción. También recomiendan ajustar el riego para evitar excesos, sobre todo en días húmedos o nublados. Las malezas y el desorden dentro del viñedo tampoco ayudan: retienen humedad, impiden el secado natural y generan microambientes que favorecen la infección. Por eso, mantener el viñedo limpio y bien ventilado se vuelve tan esencial como cualquier producto aplicado.



Un llamado a la prevención para proteger la cosecha



Las autoridades recuerdan que el mildiu es una de las enfermedades más agresivas que enfrenta la vitivinicultura y que su impacto puede verse incluso en la producción de años posteriores. Por eso, piden a los productores no subestimar los primeros síntomas y aplicar el protocolo completo cuando las condiciones climáticas se mantengan estables y húmedas por varios días. La prevención, el monitoreo frecuente y la consulta profesional forman la estrategia más efectiva para proteger la vid, preservar la calidad de la uva y asegurar la continuidad del trabajo en cada finca.