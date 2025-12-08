Hombre muere tras caída desde un poste en Las Heras

Incendio destruye colectivo del Grupo 300 en Dorrego
Un hombre de 34 años murió este domingo en la localidad de Las Heras (provincia de Mendoza) tras caer desde un poste de electricidad ubicado en la esquina de San Martín y Paraguay. La Policía llegó al lugar luego de un llamado al 911 y encontró a la víctima sin vida sobre la calzada. La Justicia investiga cómo ocurrió la caída.
Un llamado que alertó a los servicios de emergencia
El incidente se reportó a las 13.20, cuando vecinos de la zona llamaron al 911 para informar que una persona había caído desde un poste de luz. La Subcomisaría Iriarte envió una patrulla para verificar la situación. Al llegar, los policías encontraron al hombre tendido en la vía pública, sin signos vitales. También había personas que se habían acercado al escuchar el golpe y trataban de aportar datos sobre lo sucedido. La escena obligó a cortar parcialmente la circulación para permitir el trabajo de los primeros intervinientes.
Identidad de la víctima y primeras confirmaciones
Más tarde, las autoridades identificaron al fallecido como Esteban Villegas, de 34 años. Según los primeros testimonios, la caída ocurrió pocos minutos antes de la llegada de la Policía. Las condiciones del lugar, sumadas a la altura del poste, permitieron delinear una idea preliminar sobre la gravedad del impacto. Aunque se solicitó asistencia médica, los profesionales que arribaron sólo pudieron constatar la muerte. La zona permaneció resguardada para preservar cualquier indicio que pudiera aportar claridad a la investigación.
Qué se sabe hasta el momento
De acuerdo con las averiguaciones iniciales, Villegas habría intentado colgarse del tendido eléctrico por motivos que aún no fueron establecidos. Durante esa maniobra habría perdido el equilibrio y cayó desde unos seis metros de altura. Los investigadores buscan determinar si la víctima estaba realizando alguna tarea puntual, si contaba con herramientas o si se encontraba sola en el lugar. También se intenta establecer si hubo algún desperfecto en el poste o si la caída estuvo vinculada a factores externos, como un movimiento brusco o un resbalón.
Trabajo policial en la escena
El personal policial delimitó el área y entrevistó a los vecinos que estaban en las inmediaciones al momento del hecho. Se revisó la zona para identificar posibles huellas o elementos que pudieran ayudar a reconstruir la secuencia. Además, se relevó el estado del poste y del tendido eléctrico, con apoyo de personal técnico que debía verificar las condiciones de seguridad. Este proceso es habitual cuando ocurre un incidente en estructuras vinculadas al suministro de energía, ya que cualquier contacto o intento de manipulación puede implicar riesgos adicionales.
Intervención de la Oficina Fiscal
La Oficina Fiscal de Las Heras quedó a cargo de la causa y dispuso las medidas de rigor. Entre ellas, el levantamiento del cuerpo, la toma de testimonios y la recolección de informes técnicos. También solicitaron peritajes complementarios para determinar si en el poste había señales de manipulación reciente. Los investigadores analizarán las declaraciones de quienes observaron los momentos previos o posteriores a la caída para definir si hubo terceros involucrados o si se trató de un accidente individual. Cada dato se considera clave en esta etapa, ya que aún no hay una explicación concluyente.
Una investigación que continúa
Las autoridades indicaron que el caso seguirá bajo análisis durante los próximos días. Si bien la hipótesis inicial apunta a una caída accidental mientras la víctima intentaba colgarse del tendido, no se descartan otras posibilidades. La recolección de evidencia y los resultados de los peritajes permitirán avanzar hacia un informe más preciso. Por ahora, la comunidad de la zona permanece atenta al desarrollo del caso, mientras los investigadores trabajan para establecer las circunstancias exactas que llevaron a la muerte de Esteban Villegas.
Un colectivo ardió en plena marcha en Guaymallén en el Gran Mendoza. Bomberos trabajaron para controlar el fuego y no hubo heridos. Los daños fueron totales
