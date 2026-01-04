Colonias de Verano 2026 ya iniciaron en San Juan
El programa fue inaugurado en Sarmiento con un acto encabezado por el vicegobernador Fabián Martín y prevé la participación de más de 25 mil personas.
El primer domingo de 1970, el 4 de enero, se desató sobre Mendoza una tormenta muy intensa. El agua que bajaba de los cerros hizo colapsar el dique Frías.Sociedad04/01/2026Deportes CuyoNoticias
En la década del 20, con el fútbol en pañales, los diarios de la época no publicaban en forma periódica las síntesis completas de los partidos, al menos en lo que hace a la Liga Mendocina de fútbol, por ello es que fui a la entidad de calle Garibaldi, pensando que tal vez las planillas entregadas por los árbitros me dieran los datos que me faltaban para una investigación sobre el origen del más popular de los deportes en forma organizada en nuestra provincia, la respuesta fue “si había algo, el aluvión del 4 de enero de 1970 se lo llevó”…
Más allá de no poder completar mi trabajo investigativo, me puse a recordar lo que fue aquel domingo en Mendoza, tengo vívidas imágenes de lo que ocurría, la voz de Marcelo Romanello, en el viejo Canal 7 que ubicaba estratégicamente en Garibaldi y San Martín “transmitiendo en vivo y en directo” – y en blanco y negro- imágenes aterradoras, según explicaban después de la fuerte lluvia, la correntada provocó el colapso del dique Frías y una avalancha de agua y lodo bajó por toda la ciudad – la propia Avenida San Martin era un río donde la furia hídrica arrastraba sillas, mesas, artículos electrodomésticos y árboles. Desde Luján hasta Las Heras, pasando Godoy Cruz (cayó el Puente Olive) y los números de los fallecidos por la tragedia iban de los 24 a los 30 muertos, además de las casas totalmente destruidas, y pérdidas totales de muebles y artefactos.
El entonces presidente de facto Juan Crlos Onganía llegó a Mendoza para reunirse con el gobernador José Eugenio Blanco para interiorizarse de los daños y de las consecuencias del inesperado fenónemo. El día después diario Los Andes sintetizaba en su crónica: “La tragedia comenzó poco antes de las 18. El agua que bajó desde el dique colapsó el zanjón Frías. Se rompieron las lozas de los costados y los socavones en la tierra de los márgenes arrastraron viviendas y todo lo que encontraran en las cercanías. Como toda la red hídrica estaba colapsada, el agua y el lodo buscaron otra salida. Y la encontraron en calle San Martín… un diario amarillista porteño, tiempo después, tuvo la mala idea al referirse a la campaña del Club San Martin como arrasadora, de bautizarlo como “El aluvión mendocino”, sin medir no solo el dolor por las muertes sino de los cientos que quedaron sin viviendas, arrasadas por el lodo y el barro… una jornada trágica que quedará por siempre en la memoria de los mendocinos como “El aluvión del 4 de enero de 1970”.
Oscar Zavala
El municipio recuerda el cronograma de recolección diferenciada y cómo separar en casa durante el verano 2026
Ante la alerta de fuertes tormentas y peligro de deslizamientos, el Paso Cristo Redentor dejará de operar desde la medianoche de este miércoles.
La Plaza Mayor Tomás Godoy Cruz fue sede del Mercado de Emprendedores GC – Edición Reyes, con regalos locales, economía social
La Ciudad de Mendoza acompañó a la comunidad venezolana con una intervención simbólica en la fuente central y la entonación de su himno nacional.
La nueva ruta directa desde Buenos Aires y Córdoba amplía la oferta de vuelos al Caribe. Un destino de playa más cerca
Godoy Cruz recuperó 31 toneladas de reciclables y cargó más de 96.000 pasajes de transporte. Un logro que marca tendencia
El lunes 5 a las 19:30, la Policía de San Luis realizará el tradicional encuentro en el Monumento al Pueblo Puntano. La entrada será libre y gratuita.
Dos personas de San Juan resultaron lesionadas tras el siniestro y el fuego que quemó vegetación a la vera de la autopista sanluiseña.
La 20° edición de esta clásicoa carrera. 14° fecha del calendario fue organizada por Agrupación Provincial de Ciclismo para ibres y Máster.
Independiente Rivadavia debutará en el Bautista Gargantini ante Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima en Santiago del Estero frente a Central Córdoba.
El Tribunal de Impugnaciones rechazó el pedido de arresto domiciliario y ratificó cuatro meses de prisión preventiva en el SPP para una imputada por doble homicidio calificado.
La Policía puso a resguardo a una adolescente de 15 años en Juana Koslay tras un operativo nocturno. Intervino la Justicia y se investiga lo ocurrido.