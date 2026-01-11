El Mundialito de Trinidad con más de 3.000 chicos en acción

La 33ª edición del Mundialito de Trinidad llega a su fin en una jornada a puro fútbol con emociones y sueños compartidos. El evento infantil más popular de la provincia de San Juan, organizado como cada año por el Club Atlético Trinidad, reúne en esta edición a más de 3.000 niños y niñas de las categorías 2012 a 2019, provenientes de distintos puntos de la provincia y del país.

Desde la mañana y hasta pasada la medianoche, hubo partidos programados en las distintas sedes y viven una intensa actividad futbolera. Cada cancha se transformó en una verdadera fiesta, con la presencia constante de padres, madres y familiares que acompañan, alientan y disfrutan del juego de los más chicos.

El Mundialito no solo se destaca por la cantidad de participantes, sino también por el nivel deportivo y la diversidad de equipos que forman parte del certamen. Como ocurre todos los años, además de los clubes sanjuaninos, el torneo cuenta con delegaciones de diferentes provincias, lo que le otorga un carácter federal y un prestigio que se renueva edición tras edición.

Una de las grandes novedades de este 2026 es la participación de un club de Primera División del fútbol argentino. Estudiantes de La Plata, último campeón del fútbol nacional, llegó a San Juan con dos categorías siendo protagonista del torneo, mostrando un gran nivel futbolístico. En la jornada de hoy, el “Pincha” también estará disputando sus respectivas semifinales, generando gran expectativa.

Por segundo año consecutivo las finales de la Copa de Oro se disputen en el Estadio San Juan del Bicentenario. Una experiencia inolvidable para los pequeños futbolistas y futboleras, que tendrán la posibilidad de pisar el césped verde del gigante sanjuanino y vivir una jornada soñada en un escenario de nivel internacional.

El Mundialito de Trinidad vuelve a demostrar por qué es mucho más que un torneo: es una verdadera fiesta del fútbol infantil, del encuentro y de la ilusión de miles de chicos que, pelota al pie, disfrutan de jugar y compartir.