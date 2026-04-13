San Luis: alumno pierde beneficio por amenazas en escuela

Ministerio de Educación Sl

Un estudiante de Villa Mercedes perdió el beneficio de las “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro” tras protagonizar un hecho de violencia en la escuela. El alumno llevó un arma blanca y realizó amenazas, lo que derivó en la intervención del Ministerio de Educación y la aplicación de la sanción prevista en la normativa vigente.

Aplicación de la nueva normativa

El caso se resolvió en el marco de la reciente modificación de la Ley N° VIII-0752-2011, que ahora vincula directamente el acceso al beneficio económico con la conducta de los estudiantes. Desde el Ministerio de Educación informaron que la medida se tomó luego de las actuaciones correspondientes, en conjunto con las autoridades escolares.

La actualización de la normativa busca garantizar entornos educativos seguros. En ese sentido, establece que los alumnos deben mantener pautas de convivencia basadas en el respeto. El incumplimiento de estos criterios puede derivar en la pérdida parcial o total del incentivo económico que otorga el programa.

Conducta y convivencia en el aula

Uno de los cambios centrales es la incorporación del inciso “h”, que exige acreditar una conducta adecuada dentro y fuera del ámbito escolar. Esto incluye no incurrir en situaciones de violencia física, verbal o psicológica, así como tampoco en casos de acoso, amenazas o extorsión.

La normativa también contempla el comportamiento en entornos digitales. Las publicaciones inapropiadas en redes sociales o situaciones de ciberacoso forman parte de las conductas sancionables. Además, estas exigencias alcanzan no solo al vínculo entre estudiantes, sino también al trato hacia docentes, directivos y personal escolar.

Sanciones progresivas

Según lo establecido, los alumnos que cometan estas faltas pueden sufrir el descuento de las estampillas correspondientes al año en curso. En caso de reincidencia, la sanción se agrava. Si se registran tres faltas de este tipo, se procede a la quita total de las estampillas acumuladas.

Desde la cartera educativa señalaron que la medida busca generar conciencia sobre la importancia del respeto y la convivencia. “El objetivo es prevenir situaciones de violencia y promover una cultura escolar más sana”, indicaron fuentes oficiales.

Prevención y seguimiento de casos

El Ministerio de Educación informó que continúa analizando otros episodios vinculados a peleas, agresiones físicas y distintas formas de violencia escolar. Estos casos son abordados por equipos especializados de la Subdirección de Bienestar Escolar, que trabajan en la prevención y contención de la comunidad educativa.

Además de las sanciones, se ofrecen herramientas de capacitación para docentes y estudiantes. El enfoque apunta no solo a corregir conductas, sino también a brindar acompañamiento y generar espacios de diálogo. La implementación de la ley, remarcaron, busca equilibrar disciplina con formación, en un contexto donde la convivencia escolar es una preocupación creciente.