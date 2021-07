Un punto con sabor a poco para Huracán Las Heras

Empatar de local no es negocio nunca y menos para el Globito urtgido de puntos, fue 1 a 1 con Círculo Deportivo Nicanor Otamendi.

Al menos no perdió y alcanzó a empatar cuando estaba con un hombre menos, apenas un consuelo, Huracán Las Heras tenía otras pretensiones para este campeonato y cada vez se lo ve mas lejos de los primeros puestos. La visita se adelantó con gol de Reali y en el complemento lo empató el Globito a traves de Lucas Agüero.

Los otros cuyanos del Federal A

Sportivo Peñarol 1- Ciudad Bolivar 1

Olimpo de Bahía Blanca 3- Estudiantes de San Luis 2

Juventud Unida de San Luis 1- Villa Mitre de Bahía Blanca 0

Sansinena de General Cerri 1- Sportivo Desamparados 1

Tabla de posiciones:

Olimpo y Deportivo Madryn 29, Cipolletti e Independiente de Chivilcoy 26, Juventud Unida 24, Desamparados 23, Sol de Mayo 19, Villa Mitre 18, Sansinena, Ferro de General Pico y Peñarol 17, Ciudad Bolívar 16, Camioneros 15, Huracán Las Heras 13, Círculo Deportivo 11, Estudiantes de San Luis 6.

La próxima fecha (15ta) para los cuyanos

Estudiantes de San Luis vs Peñarol de Chimbas/ Ferro Carril Oeste de General Pico vs Huracán Las Heras/ Sportivo Desamparados vs Juventud Unida Universitario.

Sintesis:

Huracán Las Heras: 1

Daniel Moyano; Martín Correa, Adolfo Tallura, Marcos Barrera y Juan Marital; Dahian García, Agustín Verdugo, Luis Daher y José Méndez, Javier Peñaloza y Lucas Agüero. DT: Matías Minich./ Cambios: Núñez x Agüero, Giuspponi x Verdugo,

Círculo Deportivo Otamendi: 1

Sebastián Nieto; Enzo Vértiz, Juan Zarza, Emiliano Rodríguez y Gabriel Charra; Diego Martínez, Bruno Vedda, Sebastián Batista y Matías Reali; Jonathan Benedetti y Rodrigo Núñez. DT: Gustavo Noto.

Goles: Reali (CD) y Barrera (HLH)

Árbitro: Jonathan Correa de Córdoba/ Expulsado: PT: 43´Daian García (HLH)