Independiente apenas salvó un punto en Mendoza

La mala racha parece no terminar. Independiente Rivadavia sigue sin poder negar, son ya once los partidos en que no se retira victorioso y la fría tarde en el Malvinas no fue la excepción, aunque pudo ser peor, ya que estaba perdiendo y faltando cinco minutos para el final al menos pudo empatar.

En la próxima fecha los Azules que han quedado bastante relegados en la tabla visitarán a Santamarina de Tandil.

Las posiciones en la zona mantienen a Güemes de Santiago del Estero como líder con 36 puntos, su escolta es Barracas Central con 32, despues se ubican Brown de Adrogué con 31 y Deportivo Morón con 30, hasta acá los que clasifican al reducido por el segundo ascenso, detrás de ellos Defensores de Belgrano y Gimnasia de Jujuy con 29, Almagro 28, Tristán Suárez 27, Independiente Rivadavia 26, Atlético de Rafaela 25, Ferro Carril Oeste y San Telmo 24, Instituto 23, All Boys 22, San Martín de San Juan y Santamarina de Tandil 20, Villa Dálmine 17 y Guillermo Brown de Puerto Madryn 16.

"Cheche" Luciano Sánchez, ídolo de la hinchada leprosa llegó a los 100 partidos con la camiseta de Independiente Rivadavia.

Síntesis:

Independiente Rivadavia: 1

Cristian Aracena; Luciano Sánchez, Alejandro Rébola, Juan Pablo Freytes y Franco Godoy; Sebastián Mayorga, Facundo Fabello, Lucas Ambrogio y Enzo Martínez; Mauricio Asenjo y Leandro Berti. DT: Gabriel Gómez./ Cambios: Daniel Imperiale x Godoy, Matías Quiroga x Fabello, Ramiro Maldonado x Berti, Palblo Palacio x Ambrogio.

Defensores de Belgrano: 1

Ignacio Pietrobono; Nicolás Álvarez, Gonzalo Mottes, Máximo Levi e Iván Nadal; Marcos Rivadero, Juan Manuel Sosa, Juan Olivares y Francisco Ilarregui; Iván Sandoval y Elías Borrego. DT: Felipe De la Riva./ Cambios: Lautaro Mur x Lugones, Gonzalo Aquilino x Sandoval, Emilio Mayola x Borrego, Phiete x Ilaguirre.

Goles ST: 33: Ilarregui (DdB); 40' Imperiale (IR).

Cambios: ST: Imperiale por Godoy (I); 16' Mur y Aquilino por Lugones y Sandoval (D); 20' Quiroga por Fabello (I); 29' Maldonado por Berti (I); 38' Palacio por Ambroggio (I);

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Luis Lobo Medina./ Estadio Malvinas Argentinas

Fotos Prensa Independiente Rivadavia