Maipú sigue sumando voluntades para donar sangre

La campaña tiene como fin generar conciencia sobre la importancia y beneficio de esta colecta para la sociedad. Es por eso que, además del día de hoy, se repetirá este viernes 10 de septiembre.



Al momento ya hay más de 60 inscritos, de los cuales 30 ya donaron. La colecta se realiza en la Sala de las Mujeres, ubicada en el edificio municipal, de 9 a 12.30.



Quienes quieran asistir deben inscribirse mediante este link https://bit.ly/3sTNS6P . En ese mismo formulario están detallados los requisitos y recomendaciones antes de donar.



Requisitos

Si te vacunaste COVID debes esperar 72 horas para donar sangre

Tener entre 16 y 65 años

Concurrir con DNI

Gozar de buena salud y no haber padecido enfermedades de transmisión

No haberse realizado dentro del último año tatuajes, perforaciones o cirugías

Pesar más de 50kilos

Desayunar antes de venir

Descansar la noche anterior

No consumir drogas ilegales