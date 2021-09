El Globito no levanta vuelo y perdió ante el puntero

La parada era difícil y no pudo superarla. Huracán Las Heras cayó ante Deportivo Madryn 2 a 0 en tierras patagónicas.

Con goles de Gimenez y Michelena, uno en cada tiempo Deportivo Madryn, el puntero de la zona A del torneo Federal A le ganó a Huracán Las Heras 2 a 0, el equipo mendocino terminó con 9 jugadores por las expulsiones de Ojeda y Marital.

Sintesis:

Deportivo Madryn: 2

Marcelo Ojeda; Mauro Peinipil, Gonzalo Rocaniere, Nicolás Torres, Alan Moreno; Leonardo Marinucci, Fabio Giménez, Gonzalo Cozzoni; Francisco Molina; Sebastián Jeldres, Franco Niell. DT: Ricardo Pancaldo./ Cambios: Daniel Opazo por Jeldres y José Michelena por Niell, César Cocchi por Cozzoni y Rodrigo Migone por Molina.

Huracán Las Heras: 0

Daniel Moyano; Fabricio Ojeda, Adolfo Tallura, Lautaro Talamoni y Juan Marital; Agustín Verdugo, Luis Daher, Jonathan Mazzola y Gianfranco Leiva; Javier Peñaloza y Bruno Nasta. DT: Matías Minich/ Cambios: Juan Varona por Peñaloza, Emiliano García por Verdugo e Ignacio Ciccala por Mazzola.

Goles: PT: 4: Giménez (DM)/ ST 23: Michelena (DM)

Árbitro: Bruno Amiconi de la Liga de Salto.

Expulsados: PT 27' Marital (H). ST 5' Ojeda (H).

Estadio: Abel Sastre





Como le fue a los otros equipos cuyanos

Estudiantes de San Luis cayó de local ante Sansinena 2 a 1. En San Juan en duelo interprovincial Juventud Unida superó a Peñarol 2 a 1 y Sportivo Desamparados en su visita a Independiente de Chivilcoy cosechó un empate sin goles.

Las posiciones jugadas 23 fechas en la Zona A

Deportivo Madryn 48, Olimpo 43, Cipolletti 41, Juventud Unida e Independiente de Chivilcoy 36, Sol de Mayo 35, Sportivo Peñarol 34, Ferro Carril Oeste de General Pico 33, Sansinena 32, Ciudad Bolívar y Sportivo Desamparados 28, Villa Mitre 27, Huracán Las Heras 24, Camioneros 22, Estudiantes de San Luis y Círculo Deportivo Nicanor Otamendi 13.

Próxima fecha para los cuyanos

Huracán Las Heras vs Olimpo/ Camioneros vs Peñarol/ Desamparados vs Cipolletti y el clásico puntano entre Juventud Unida y Estudiantes.