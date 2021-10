Ganó la Lepra y quedó a 2 puntos de los punteros a cinco fechas del final

Importantísimo triunfo de los Azules que llega en el momento ideal,cuando solo quedan 5 fechas del final y con la vuelta del público a las canchas, 3 de esos partidos serán de local, como no ilusionarse no solo para entrar entre los cuatro que jugarán el Reducido sino tambien la final con el ganador de la otra zona. En el camino de la Lepra quedan dos seguidos de local con All Boys y Rafaela, visita a Brown en Puerto Madryn, local de Brown de Adrogué que también está en la conversación, casi una final anticipada en la clasificación, y la ultima en San Juan frente a San Martín con todo lo que significa un clásico cuyano.

Hasta el momento las posiciones son estas:

Güemes y Barracas Central 45, Independiente Rivadavia 43, Brown de Adrogué 42 (hasta acá los clasificados), Ferro Carril Oeste, Gimnasia de Jujuy y Morón 41, Almagro 40, Tristán Suárez 39, Defensores de Belgrano 38, San Telmo 37, All Boys 36, Rafaela, Villa Dálmine e Instituto 34, San Martin de San Juan 32, Brown de Puerto Madryn 29, Santamarina 27.

Del partido en si puede decirse que fue un triunfo absolutamente justo el de los Azules, controló el partido, fue inteligente en la salida, no se dedicó a criticar fallos arbitrales, siempre fue para adelante, estuvo dos goles arribas, no se desesperó cuando "el guapo" descontó y lo liquidó con un 3 a 1 inapelable. Diego Cardozo,que se retiró lesionado fue la figura del partido.

Síntesis:

Barracas Central: 1

Mariano Monllor; Dylan Glaby, Bruno Cabrera, Fernando González y Daniel Martínez; Juan Vázquez, Luciano Romero, Iván Tapia y Carlos Arce; Lucas Colitto y Germán Estigarribia. DT: Rodolfo De Paoli./ Cambios: Mauro Albertengo por Romero, Facundo Stable por Martínez.

Independiente Rivadavia: 3

Cristian Aracena; Renzo Malanca, Alejandro Rébola, Juan Pablo Freytes y Luciano Sánchez; Facundo Fabello, Sebastián Mayorga y Enzo Martínez; Diego Cardozo, Matías Quiroga y Mauricio Asenjo. DT: Gabriel Gómez./ Cambios: Daniel Imperiale por Asenjo, Lucas Ambroggio por Cardozo, Pablo Palacio por Martinez, Sebastián Navarro por Mayorga.

Goles: PT: 35: Cardozo (IR) / ST: 15: Cardozo (IR), 27: Albertengo (BC);37: Quiroga (IR)

Árbitro: Diego Ceballos.

Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia