Andes Talleres manda en el Hexagonal

Liga Mendocina de Futbol



Hexagonal final - 2da fecha



Andes Talleres 3 (Martin 2, Videla)

San Martin 1 (Amarillo)



Palmira 3 (Barsotti 2, Sandoval)

Gutierrez 1 (Sandoval e/c)



Fadep 2 (Sánchez, Arrué)

Rivadavia 0



Posiciones:



Andes Talleres 6

Fadep 4

San Martin 3

Palmira 3

Gutierrez 1

Rivadavia 0



Próxima fecha



Atlético San Martín vs Fundación Amigos por el Deporte

Centro Deportivo Rivadavia vs Atlético Palmira

Gutierrez Sport Club vs Andes Talleres Sport Club