Giuliana Zafarana convocada a la Selección juvenil

La maipucina de 19 años fue llamada para ser parte de “La Garrita”, la Selección Nacional de Balonmano Sub 20 y el lunes debe presentarse a la concentración.

Giuliana Zafarana tiene 19 años, desde los 11 juega al handball en el Polideportivo Juan Domingo Ribosqui con la camiseta de la Municipalidad de Maipú y esta semana al ser convocada expresó: “Es un orgullo total, no me lo esperaba ni un poco. Mis compañeras están tan felices como yo” comenta emocionada Giuliana. “He tenido un gran apoyo de parte de los entrenadores y el Municipio. Casi siempre me pagan el colectivo para ir a Buenos Aires, ahora todo ha sido muy rápido”

La jugadora de Maipú disputará el torneo Centro Sur Junior con La Garrita en búsqueda de conseguir una de las tres plazas para el Mundial en Eslovenia que se disputará del 26 junio al 3 de julio. Argentina se enfrentará con Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil.



Fue seleccionada después de varias instancias, bajo la mirada de la Liga Provincial y Nacional siguiendo cada jugada. Continuar con la selección después del Torneo Centro Sur Junior depende del rendimiento. La joven explicó: “Es un proceso largo. Te llaman para entrenar y depende como estés físicamente es si te siguen llamando. Dan una lista de 16 jugadoras”.



La jugadora que aspira a clasificar para el mundial, sueña con la oportunidad de jugar fuera del país. “Por ahora estoy estudiando, pero quisiera formar parte de ‘La Garra’ algún día y jugar en el exterior” sentenció Giuliana Zafarana, quien representará al Municipio defendiendo los colores argentinos.