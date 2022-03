Para el Lobo mendocino apenas un punto que suma

Tercer empate consecutivo de Gimnasia y Esgrima. Desde la llegada de Luca Marcogiuseppe los mensanas estan invictos, uno ganado y tres empatados, pero lejos de los puestos de privilegio. Aunque a esta hora quedan todavía muchos partidos por jugar no solo el Lobo sino los otros mendocinos de la categoría Maipú e Independiente ocupan los primeros puestos. Arriba están Brown de Puerto Madryn con 16 puntos, Brown de Adrogué con 15, San Martin de Tucumán y Almirante Brown 14, Riestra, Belgrano e Instituto 13, Chaco For Ever, Deportivo Madryn y Defensores de Belgrano 11, Almagro 10, All Boys y Estudiantes de Buenos Aires 9. Hasta acá los 13 mejor ubicados que disputarían los ascensos, el primero para el campeón y el segundo para los equipos que se ubican del 2do al 13er lugar.

Tambien tiene 9 puntos Maipu, por momento afuera por diferencia de gol, Independiente Rivadavia 8 y Gimnasia y Esgrima 6, es decir que por ahora - aunque falta mucho- ninguno de los tres mendocinos esta clasificando para jugar por el ascenso a Primera División.

La próxima fecha:

Será la 8va y para los equipos mendocinos esta es la programación: Gimnasia ante Belgrano en el Victor Legrotaglie - partidazo- el domingo a las 16.40 televisado en directo por la señal de TyC Sports, los otros dos mendocinos jugarán el lunes 28, Independiente Rivadavia a las 20 frente a Agropecuario en Carlos Casares y el Deportivo Maipú - tambien televisado por la señal TyC Sports- a las 21.10 ante San Martín en Tucumán.

Síntesis:

Deportivo Riestra: 0

Matías Vega; Jonathan Goitia, Paolo Impini, Yeison Murillo y Eric Tovo; Tomás Villoldo, Nahuel Pereyra, Jonathan Goya y Leonardo Landriel; Walter Acuña y Gustavo Fernández. DT: Guillermo Duró./ Cambios: Gonzalo Groba y Gonzalo Bravo por Landriel y Goya, Alexis Vega por Impiri, Santiago Rodríguez por Acuña.

Gimnasia y Esgrima: 0

Sebastián Giovini; Franco Meritello, Juan Marital, Diego Mondino y Matías Villarreal; Tomás López, Diego Ortegoza, Santiago Solari e Ismael Cortez; Mario Galeano y Mariano Barbieri. DT: Luca Marcogiuseppe./ Cambios: Tomás Marchiori por Marital , Brian Andrada por Barbieri, Matías Nouet y Franco Carrasco por Galeano y Ortegoza.

Árbitro: Ramiro López.

Estadio: Guillermo Laza



Fotos: Prensa Gimnasia y Esgrima