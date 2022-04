Suerte dispar para los hermanos Palau en Viedma

Agustín

El Top Race Series disputó su tercera fecha del campeonato en el autódromo de Viedma con la presencia del mendocino Agustín Palau, quien redondeó un excelente trabajo en la carrera final, aunque por un toque perdió un par de posiciones.

El sanmartiniano, con el Toyota Corolla del equipo Pfening Racing, partió desde el fondo en la competencia, debido a que el sábado había sido excluido por una decisión errónea de su escudería.

Sin embargo, el piloto mendocino que está teniendo su primera temporada en el automovilismo nacional, con el correr de las vueltas realizó una gran remontada que lo había depositado en la octava colocación. Pero cuando quiso superar a otro rival, se tocaron y perdió algunos puestos para terminar la competencia en el puesto 11.

“Veníamos increíble, con un ritmo impresionante, ya cuando llegamos al P8 un exceso mío nos dejó P11 con el auto dañado y ya sin chances de poder avanzar. La maniobra fue bastante compartida, me tiro por dentro y el otro piloto no me dejó espacio, los comisarios no me excluyeron así que la maniobra fue legal”, comentó el piloto de 15 años, que finalizó diciendo: "Pido disculpas a mis sponsors y toda la gente que me apoya, pude haber terminado más adelante pero así son las carreras. Seguiré trabajando para mejorar".

El próximo compromiso de Agustín Palau será el 15 de mayo, en el autódromo de Neuquén, cuando el Top Race Series dispute la cuarta fecha del calendario.

Nicolás

Nicolás Palau cumplió con su tercera final dentro del Top Race V6, que este fin de semana se presentó en el autódromo de Viedma.

El piloto de San Martín, que integra las filas del Pfening Racing y está al mando de un Lexus, tuvo un domingo complicado, luego de que fuera excluido de la final tras haber terminado dentro del top ten por no respetar el repostaje de combustible.

“Fue una gran carrera, avanzando muchas posiciones tras haber largado desde el fondo. Es una pena que terminemos excluidos y me da mucha bronca porque no es responsabilidad mía. Hay que seguir pensando en grande y tratar de mejorar tras un comienzo de año que no ha sido satisfactorio”, afirmó Nico.

El Top Race V6 llevará a cabo la cuarta fecha del certamen el 15 de mayo, en el autódromo de Neuquén.