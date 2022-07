Fray Luis Beltrán campeón de la B faltando dos fechas

Liga Mendocina de Futbol

20ma y penúltima fecha



Murialdo 4 (Pizarro, Molina, Quevedo, Carpio)

Boca Juniors de Bermejo 1 (Bordón)



Deportivo Algarrobal 0

Rodeo del Medio 2 (Melo, Carmona)



Lujan 4 (Chávez 2, Valenti, Bailo)

Academia Chacras de Coria 0



Argentino 1 (Carrizo)

Huracán LH 1 (Alzaá)



Gimnasia 3 (Lopez, Riep, Vallejos)

CEC 0



Palmira 1 (Funes)

Rivadavia 0



Independiente 0

San Martín 1 (Pacheco)



Gutierrez 1 (Avila)

Talleres 1 (Sanfilippo)



FADEP 0

Guaymallén 1 (Juan Moyano e/c)



Maipú vs Godoy Cruz

(postergado)



Tabla de posiciones:



Gutierrez (campeón) 47, Palmira 37, Rivadavia y Talleres 36, Rodeo del Medio 35, Guaymallén 34, Gimnasia 32, Fadep 31, San Martín 30, CEC, Luján y Murialdo 26, Maipú 22, Godoy Cruz y Chacras 21, Independiente y Argentino 20, Huracán 18, Algarrobal y Lavalle 13, Boca de Bermejo 4.



Próxima y última fecha



Andes Talleres vs Independiente Rivadavia/ San Martín vs Palmira/ Centro Deportivo Rivadavia vs Gimnasia y Esgrima/ CEC vs Argentino/ Huracán Las Heras vs Deportivo Maipú/ Godoy Cruz vs Luján/ Academia Chacras de Coria vs Algarrobal/ Rodeo del Medio vs Leonardo Murialdo/ Boca vs FADEP/ Guaymallén vs Lavalle.



Primera B

16ta fecha (Fray Luis Beltrán campeón)



U. N. Cuyo 0- Municipal 1

La Gloria 0- Universitario 2

River del Challao 3- AMUF 0

Eva Perón 5- Banfield 0

Ferroviario 0- Beltrán 3



Tabla de posiciones



Fray Luis Beltrán CAMPEON 40, La Gloria 30, Municipal 29, Eva Perón 26, U. N. Cuyo 24, Banfield 23, River 21, Universitario 18, Ferroviario 9, AMUF 4.



Próxima fecha



Municipal Godoy Cruz vs Fray Luis Beltrán/ Sportivo Banfield vs Ferroviario/ AMUF vs Eva Perón/ Universitario vs River/ U.N. Cuyo vs La Gloria.